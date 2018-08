Parow

Die Marinetechnikschule (MTS) in Parow öffnet am Sonnabend von 9.30 bis 18 Uhr die Tore und präsentiert der Öffentlichkeit ein vielfältiges Programm. Besucher haben die Möglichkeit, in den Arbeitsalltag eines Marinesoldaten einzutauchen und die vielen Facetten der Truppe hautnah zu erleben.

Über 60 Aussteller aus Militär, Berufsausbildung und Katastrophenschutz bilden für Groß und Klein einen Rahmen an Informationen, Gesprächen und Präsentationen. Die Vorstellung aller technischen Berufe der Marine, das Kuttersegeln auf dem Strelasund und die Seenotrettungsübung sind hierbei nur einige Programmpunkte des Tages.

Des Weiteren laden die Marineflieger zur Besichtigung des Bordhubschraubers ein, der letzte heute noch betriebene Schiffsdieselmotor von 1912 wird vorgeführt und in einem Fahrschul-Lkw können die Besucher auf dem Fahrersitz Platz nehmen.

Die Kinder können auf Hüpfburgen toben, den Streichelzoo entdecken und auf der Malstraße kreativ tätig werden. Aus der Feldküche wird Erbsensuppe serviert.

Höhepunkt des Tages wird die öffentliche Vereidigung im Bootshafen der MTS sein.

Mattern Jörg