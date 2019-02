Stralsund

Geht Maren Heun durch die Räume „ihres“ Hauses, ist sie noch immer begeistert. „Es gibt hier so viele einzigartige Schätze, die wir noch viel mehr herausstellen müssen“, sagt die 38-Jährige. Seit Oktober des vergangenen Jahres ist Maren Heun die Direktorin des Stralsund Museums.

Für diese Aufgabe kehrte die gebürtige Rostockerin wieder in den Norden zurück. „Doch, es ist schon ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt sie mit einem Strahlen. Aufgewachsen in Sachsen-Anhalt studierte Maren Heun in Jena, Berlin und Pisa Kunstgeschichte, Neuere Geschichte und Philosophie. Ihre beruflichen Stationen sind Ravenna, Jena und Freiburg, bis im Jahr 2018 die Chance kam, die Leitung des Stralsund Museums zu übernehmen.

„Als ich mit meinem Mann das erste Mal durch das Museum ging, war ich begeistert“, schaut sie zurück. „Damit meine ich nicht nur die Ausstellungen an sich, sondern auch die Leute, die hier arbeiten.“ Das sei ohnehin ein wichtiger Punkt der dazu beiträgt, dass sie sich am Sund wohlfühlt: „Die Grundeinstellung aller ist positiv und in der Stadt gibt es eine große Offenheit für neue Ideen.“

Der Zeitpunkt, die Leitung dieses Museums zu übernehmen, könnte kaum günstiger sein. Noch in diesem Jahr sollen die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten, die sich voraussichtlich über mehrere Jahre hinziehen werden, beginnen. Dabei ist unter anderem geplant, dass der Hof über den Kreuzgang erreichbar ist – ohne, dass man dafür Eintritt in das Museum zahlen muss. Außerdem wünscht sich Maren Heun, dass der Remter von Veranstaltungen entlastet wird. „Wenn wir dann bei den Bauarbeiten sind, werden wir diesen beeindruckenden Raum noch einmal untersuchen und vielleicht noch weitere Malereien freilegen.“

Es gebe so vieles im Museum, was mehr Aufmerksamkeit verdient. Angefangen bei den einzig- und großartigen historischen Gewändern, die ein Spiegel dessen sind, wie reich die Hansestadt einst war über die Fayencen bis hin zu restaurierten Globen. Natürlich gebe es die großen Hauptthemen Hanse- und Schwedenzeit, die in einem Stadtmuseum abgedeckt sein müssen. „Aber es gibt auch viel Geschichte davor und vor allem danach, die wir zeigen können. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, etwa Sonderausstellungen, das wird sich zeigen.“

Die große Vision Maren Heuns ist es, ein offenes Haus zu gestalten – sowohl für Touristen als auch Stralsunder. „Wir wollen ein Haus werden, in dem man gemeinsam Geschichten erzählt, Gegenwart diskutiert und von Zukunft träumt. Ich würde gern mit den Stralsundern in den Dialog treten, um zu erfahren, was ihnen an der Stralsunder Geschichte wichtig ist, was unbedingt gezeigt werden soll.“ Traditionell sei es so, dass das Museum der Erzähler ist und die Besucher sind die Zuhörer. „Das soll durchmischt werden.“ Und das im wörtlichen Sinne, denn Maren Heun schwebt vor, dass die Stralsunder selbst zu Erzählern werden. „Ich kann mir vorstellen, dass viele Hansestädter etwas zu erzählen haben. Diese Stimmen könnte man dann in Ausstellungen mit einbeziehen, etwa als Wortbeiträge bei einem Audioguide.“

Schließlich dürfe man nicht vergessen, dass die Einrichtung aus Steuergeldern finanziert ist. Also sollte man auch ein Haus für die Menschen der Stadt schaffen. „Es gibt viele Ideen, am liebsten würde ich die nächsten 30 Jahre hierbleiben.“

Dabei will Maren Heun auch neue Wege gehen, vor allem den in Richtung Digitalisierung. „So können wir nicht nur unsere Sammlungen präsentieren, sondern auch direkt mit Besuchern über die neuen Medien kommunizieren.“

Sie könne im Museum auf vielem aufbauen, denn „mein Vorgänger Andreas Grüger hat es geschafft, dass Museum bei den Stralsundern zu etablieren, es ist in der Stadtgesellschaft präsent. Ich habe vor seiner Arbeit großen Respekt.“ Trotz allem scheue sie sich nicht vor den neuen Herausforderungen. „Natürlich ist es eine große Aufgabe, aber ich mache das ja nicht allein und habe viele Leute an meiner Seite.“ Ihr wichtigstes Ziel sei es, ein lebendiges Museum zu schaffen, das gut besucht und auf der touristischen Landkarte verzeichnet ist.

Miriam Weber