Stralsund Gelöbnis für 159 Rekruten aus Parow - Mutter reist 4550 Kilometer zur Vereidigung ihres Sohnes Am Donnerstag werden in der Stralsunder Vogelsanghalle 159 Rekruten vereidigt. Die Mutter eines Soldaten legt dabei einen besonders weiten Weg zurück – sie kommt aus Maspalomas auf Gran Canaria.

Eid auf die Fahne: So ähnlich wie hier am 15. Februar 2018 wird auch das Gelöbnis am Donnerstag in der Stralsunder Vogelsanghalle aussehen.. Quelle: Seve Back/MTS Stralsund