Stralsund

Nach der Kritik, dass junge Migranten, vor allem junge Männer, im Stralsunder Stadtteil Grünhufe Anwohner verunsichern würden, soll sich die Lage dort nach Angaben der Stadtverwaltung vorerst entspannt haben. Die offene Jugendarbeit im Nachbarschaftszentrum in der Auferstehungskirche sei durch eine zusätzliche Sozialpädagogin und weitere Angebote verstärkt worden, sagt die Integrationsbeauftragte der Stadtverwaltung, Anja-Isabelle Schmuck.

Rückblick: Vor gut einem Jahr war bekannt geworden, dass es vor allem freitags Probleme gibt, wenn um 21 Uhr ein offenes Jugendangebot, das sich auch an Menschen aus dem arabischen Raum richtet, in der Auferstehungskirche zu Ende geht. Sie machen rund zwei Drittel der Gäste aus. Oft kamen dort bis zu 150 Menschen zusammen. „Dieses Angebot der offenen Jugendarbeit wurde so gut angenommen, dass die Räumlichkeiten aus den Nähten platzten und die Mitarbeiter an ihre Grenzen kamen. Gerade im Stadtteil Grünhufe leben besonders viele Geflüchtete und auch Jugendliche, und das Jugendangebot am Freitagabend war das einzige in diesem Stadtteil“, schildert Schmuck die Situation heute.

Das Nachbarschaftszentrum hätte daher dringend entlastet werden müssen. Entsprechende Angebote seien Schmuck zufolge in den vergangenen Monaten geschaffen worden und würden inzwischen gut angenommen. Schmuck: „Seit Sommer 2018 wird die Jugendarbeit der Auferstehungskirche durch eine weitere Vollzeitstelle unterstützt.“ Eine zusätzliche Sozialarbeiterin engagiere sich im Rahmen eines Projektes nicht nur für die Jugendarbeit vor Ort, sie sei auch als Streetworkerin im Stadtteil unterwegs, um den direkten Kontakt mit den Jugendlichen zu suchen. Ihre Stelle werde aus dem Integrationsfond des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie aus städtischen Mitteln bezahlt. „Zusätzlich wurde über die öffentlich geförderte Bürgerarbeit eine weitere Mitarbeiterin zur Entlastung eingestellt“, sagt Schmuck.

Zudem würden sowohl der Integrationslotse des Landkreises Vorpommern-Rügen, Tarek Hassan, als auch sie selbst das Freitagsangebot regelmäßig unterstützen. Zusätzlich würde Hassan nun alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag im Nachbarschaftszentrum Angebote zur Beratung unterbreiten. „Dies ist vor allem auch deshalb besonders hilfreich, da Herr Hassan fließend Deutsch und Arabisch spricht“, betont Schmuck.

Darüber hinaus sei das Projekt „Sport statt Gewalt“ des Kreissportbundes zusammen mit dem Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention wieder angelaufen und ermögliche den Jugendlichen der Stadt, in regelmäßigen Abständen am Freitagabend in diversen Turnhallen Sport zu treiben.

Noch vor einem Jahr hatten mehrere Teilnehmer der „Stadtteilrunde Grünhufe“, die im Wesentlichen von der Stadtteilkoordination Grünhufe organisiert wird, die Situation generell, insbesondere aber für die Anwohner als negativ bezeichnet. Wie aus einen Sitzungsprotokoll, das der OSTSEE-ZEITUNG damals zugespielt worden war, hervorging, hätte immer wieder die Polizei angefordert werden müssen. Seien die Beamten dann vor Ort gewesen, hätten die Gruppen sich aufgelöst, seien allerdings in einen Skaterpark weitergezogen, wo sie von den Anwohnern nicht gesehen werden konnten. Zur Stadtteilrunde zählen Vertreter verschiedener Einrichtungen und Vereine der Gemeinwesenarbeit: Diakonisches Werk, Behindertenverband, Malteser, Sportvereine, Polizei, DRK, Stadtteilkoordination Grünhufe und weitere.

Die Polizei bestätigte damals zwar, dass es in Grünhufe zu dieser Zeit mehrere Einsätze gegeben habe. Der Auffassung der Stadtteilrunde wollte sie sich aber nicht anschließen. Die Einsätze hätten in erster Linie einen präventiven Charakter gehabt, hieß es damals.

Benjamin Fischer