Stralsund

Nach der Kritik von CDU/FDP-Fraktionschef Ronald Zabel an der Berichterstattung der OZ über eine mögliche Befangenheit von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) in Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie dem Neubau einer Seniorenwohnresidenz im Stralsunder Stadtteil Andershof fordern die Grünen jetzt Belege für die Vorwürfe aus den Reihen der Union.

„Die vorgetragene Kritik an der Berichterstattung der Ostsee-Zeitung ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt und auch sachlich nicht zu rechtfertigen. Die Medien müssen unabhängig berichten können, und die Pressefreiheit ist unverzichtbare Basis einer demokratischen Gesellschaft. Dazu gehört ausdrücklich auch die Recherche und die umfassende Berichterstattung zu kommunalpolitischen Vorgängen“, sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr.

Während der Bürgerschaftsdebatte am Donnerstag, in deren Verlauf Zabel seine harsche Kritik an der Berichterstattung zuerst vorgetragen hatte, habe Suhr sowohl den Oberbürgermeister als auch die CDU/FDP-Fraktion ausdrücklich darum gebeten, die Punkte zu benennen, die aus ihrer Sicht unwahr oder falsch wiedergegeben wurden. Suhr: „Ich habe dazu im Rahmen der Bürgerschaftssitzung keine Antwort erhalten. Das hat mich dazu veranlasst in schriftlicher Form die Bitte an Oberbürgermeister Dr. Badrow und an den Vorsitzenden der CDU/FDP-Fraktion, Herrn Dr. Zabel, heranzutragen, mir diese angeblich falschen oder unwahren Tatsachen mitzuteilen.“

Badrow wird in Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des 1,3 Hektar großen Areals an der Greifswalder Chaussee vorgeworfen, aufgrund einer geschäftlichen Beziehung seiner Ehefrau Sandra Badrow mit dem Investor und Eigentümer der Fläche, Fred Muhsal, befangen zu sein. Muhsal und Sandra Badrow sind dem Handelsregister zufolge Gesellschafter des gemeinsamen Pflegedienstes Kleeblatt. Wie aus einem ersten Entwurf des Bebauungsplans für die Fläche hervorgeht, plant Muhsal darauf auch den Bau einer Seniorenwohnanlage, die das Geschäftsfeld des Pflegedienstes rasch vergrößern könnte.

Das Gebäude, in dem der Pflegedienst nach Angaben der Wirtschaftsauskunft Creditreform gemeldet ist, gehöre, wie Muhsal der OZ im Zuge der Recherchen bestätigte, ihm und Zabel beziehungsweise seiner Uhlenhaus-Gruppe je zur Hälfte. Die OZ hatte bereits am 6. Dezember darüber berichtet. Seit Sonntag bestreitet Zabel nun, etwas mit der Immobilie zu tun zu haben. Vor dem Haus, in dem ebenfalls Seniorenwohnungen untergebracht sind, steht nach wie vor ein Firmenschild der Uhlenhaus-Gruppe. Ein weiteres großes Werbetransparent an der Greifswalder Chaussee, auf dem für Seniorenwohnungen und den Pflegedienst Kleeblatt von Frau Badrow und Herrn Muhsal geworben wurde, ist indes inzwischen entfernt worden. Die Angaben darauf ließen eine möglicherweise unkonventionelle Verschränkung von Wohnungsvermittlung und dem Angebot von Pflegedienstleistungen vermuten, was seinerzeit der Impuls für weitere OZ-Recherchen war.

„Ich hätte mir im Sinne einer umfassenden Transparenz zu den genannten Vorgängen gewünscht, dass seitens des Oberbürgermeisters frühzeitig und umfassend informiert worden wäre und Informationen die Bürgerschaftsmitglieder nicht erstmalig über die Ostsee-Zeitung erreichen“, bemängelt Suhr. „Dass dies nicht, beziehungsweise in völlig unzureichendem Maße geschehen ist, macht ebenfalls deutlich, welche bedeutende Rolle eine unabhängige Presse in einer demokratisch verfassten Gesellschaft hat.“

Benjamin Fischer