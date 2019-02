Stralsund

Ziemlich aufgeregt saß die 12-jährige Charlotte Zeeck am Sonntagabend neben ihrer Mutter Anja in einer langen Sitzreihe der Vogelsanghalle, wo die „Nacht des Musicals“ auf dem Programm stand. Die tanz- und musikbegeisterte Schülerin von der IGS Grünthal meinte: „Ich habe ja Winterferien und kann morgen ausschlafen, dann ist so langer Abend schon mal möglich für mich.“

Dann war es soweit, und der Saal wurde verdunkelt. Mit einem krachenden Gitarren-Sound donnerte das Intro des Songs „Eye of the Tiger“ aus dem Musicals „Rocky“ in das erwartungsfrohe Publikum. Charlottes Augen glänzten, als die plötzlich die durchtrainierte Tänzer boxend auf die Bühne stürmten. Mit dem Welt-Hit „Fight from the Heart“ ging es hoch emotional weiter, bevor es plötzlich wieder sehr dunkel wurde und die ersten Akkorde des Duetts „Think of me“ aus dem Phantom der Oper erklangen.

Wenig fromm und zwar in Lack und Leder fegten im nächsten Augenblick die jungen Ensemble-Darsteller wie Derwische auf der Bühnen herum. Jesus Christus in Lederklamotten, sinnlich auftretend mit unbedeckter Männerbrust, wurde von seinen weiblichen Jüngerinnen geradezu vergöttert und auf Knien angebetet. Auf religiöse Gefühle wurde hier keine Rücksicht genommen, weil es war ja schließlich Show-Time und Kritik wegen Blasphemie hätte im Saal keine Chance gehabt. Mit Evergreens wie „Totale Finsternis“ aus dem Erfolsmusical „Tanz der Vampire“ ging es in die nächste Medley-Runde. Bei „We go together“ aus „Grease“ und „Memory“ aus Cats wurde es ein wenig sentimental im Saal.

Zum absoluten Höhepunkt der Musical wurde jedoch die Udo-Lindenberg-Revue „Hinterm Horizont“, denn für das „Mädchen aus Ost-Berlin“ gab es mittendrin schon mal Szenenapplaus. Als lässig schlurfender Udo lustwandelte der Panik-Rocker über das Parkett und sang so voller Inbrunst dem blau beblusten FDJ-Mädchen entgegen, dass sie bald gemeinsam zu einem Rolling-Stones-Konzert nach Moskau düsen wollen. Der Saal tobte und auf die Zwischenfrage an Charlotte Zeecke, was Ihr den bisher am besten gefallen habe, sagte sie: „Alles!“

Schlag auf Schlag ging es weiter mit dem großen deutschen Hit „Geboren um zu leben“ von Unheilig und mit Abbas „Mamma Mia“ ging es in die Pause.

Als Opener des zweiten Programmteils fungierte der schwüle Song „Sweet Transvestite“ aus der „Rocky Horror Show“ und wieder kochte der Saal, um später bei „Frozen“ wieder abzukühlen. Es war eine bunte unterhaltsame Medley-Nacht, die kaum Wünsche nach Welthits offen ließ, und von professionellen Tänzern wurden diese Songs eindrucksvoll in temperamentvolle Bewegungen umgesetzt.

Mit „Ich war noch niemals in New York“ des unvergesslichen Udo Jürgens endete die gelungene Show in der Vogelsanghalle und die 12.-jährige Charlotte Zeeck dürfte hundemüde, aber glücklich ins Bett gefallen sein.

Christian Rödel