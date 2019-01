Stralsund

Die Nacht zum ganz besonderen Schultag machen und das an einem Freitagabend und vor allem mit viel Spaß: Zum sechsten Mal sind am Hansa-Gymnasium die Siebt- und Achtklässler zur Nacht der Mathematik und Naturwissenschaften eingeladen worden. Im Mittelpunkt steht, die Mädchen und Jungen für die Naturwissenschaften zu begeistern, wie Rainer Springer, Lehrer am Hansa und Initiator dieser Nacht, erklärt.

Während zunächst auch Eltern und Interessierte durch die Schule spazieren durften, machten es sich die Schüler später in den Klassen gemütlich. Disco, Pizzaessen und einige haben sogar gemeinsam in der Schule übernachtet.

Auf dem Dach der Schule durchs Teleskop in den sternenklaren Himmel schauen, bei einer Lasershow staunen, sich an kleinen Origami-Kunstwerken selbst ausprobieren – für die Besucher wurde viel geboten. Doch es gab einen weiteren wichtigen Meilenstein an diesem Abend: Schulleiter Thomas Janke und Dr. Albrecht Weidermann vom Verein Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Den Anstoß dafür gab wiederum Rainer Springer, der in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Klassen in Neustrelitz im Schülerlabor zu Besuch war und so den Kontakt stetig ausbaute.

„In unserem Schülerlabor bieten wir Tages- bis Dreitageskurse an“, erklärt Albrecht Weidermann. Für den Verein, der genau wie die Schule im Jahr 1913 gegründet wurde, sei es wichtig, auf sich als außeruniversitären Standort aufmerksam zu machen. „Unser Ziel ist es, junge Leute an Naturwissenschaft und Technik heranzuführen.“ Davon wird das Hansa-Gymnasium nun profitieren. Die Schüler können an Projekttagen und Sonderveranstaltungen teilnehmen, sie haben die Chance, Praktika zu absolvieren und bekommen Unterstützung bei Facharbeiten. „Und natürlich werden wir künftig wieder mit Vorträgen und Experimenten bei der Nacht der Naturwissenschaft dabei sein“, schaut Albrecht Weidermann voraus.

Für die Schüler jedenfalls war die Nacht ein voller Erfolg. „Es ist echt cool“, sagt Merle Elea Siebert. „Die Experimente sind interessant und viel von dem, was wir sehen, können wir später mal im Unterricht anbringen“, sagt die Zwölfjährige. Sie schaute sich gerade die Präsentation von Sophia Adam an, die mit der Konstruktion und dem Bau einer Plasmazelle Preisträgerin beim Wettbewerb „ Jugend forscht“ geworden war.

An einer anderen Station grübelten Benjamin Fiedelius und Jan Martschewski darüber nach, welches von den Geräten auf dem Tisch wohl am meisten Energie verbraucht. Der Laptop oder doch der Wasserkocher? Toaster oder Radio? Gemeinsam mit Tilman Langner vom Umweltbüro Nord lösten sie das Quiz auf: Der Wasserkocher verbraucht den meisten Strom. „Wir wollen die Jugendlichen für den Energieverbrauch elektronischer Geräte im Alltag sensibilisieren“, erklärt Tilman Langner.

Künstlerisch wurde es in einem anderen Raum. Seit Beginn der Nacht der Mathematik und Naturwissenschaft bietet Lehrerin Ilka Renneberg Origami an. In diesem Jahr ging sie mit ihrer Referendarin Ann Christin Harder einen Schritt weiter: „Wir machen MaKuGami“, sagt sie mit einem Lachen. „Das ist ein Mix aus Mathe, Kunst und Origami“, erklärt Ilka Renneberg. An der Bastelstation für alle sind kleine Faltkunstwerke entstanden, die abschließend zu einem Kunstobjekt zusammengesetzt wurden.

Zur Galerie Bei der 6. Nacht der Mathematik und Naturwissenschaft standen gab es für die Schüler Experimente und jede Menge Spaß.

Miriam Weber