Franzburg

Die Begeisterung für die Landschaft der Hellberge, aus der eine Liebe für diese einzigartige Natur wurde, animierte fünf Einheimische vor 50 Jahren, sich mehr für dieses Fleckchen zu engagieren. Und das war die Geburtsstunde des Naturschutzes in Franzburg. Förster Dieter Richter, Lehrer Friedrich-Karl Roloff, Landwirt Werner Dettmann, Klaus Kaletta und Lehrer Georg Matthes, seit 1968 Kreisnaturschutzbeauftragter, hatten sich fortan auf die Fahnen geschrieben, die Natur zu hegen und zu pflegen.

Die Frage, die sich nicht nur damals stellte: Was will man erreichen? „Überlässt man die Natur sich selbst, gibt es schnell eine Verbuschung. Oder versucht man, eine bunte Artenvielfalt zu erhalten? Wir haben uns für Letzteres entschieden, das war richtig so. Denn mittlerweile sind die Hellberge ein wachsendes Landschaftsschutzgebiet“, sagt Georg Matthes. Angefangen hat alles mal mit 30 Hektar, dann wuchs die Fläche auf 600 und nach der Wende schließlich auf 2200 Hektar.

Trockenrasen und Kalkflachmoor sind zwei wichtige Teile des Schutzgebietes, fanden die Naturfreunde. Man wollte das Areal bekannt machen, Schilder aufstellen, Wanderwege anlegen und ausweisen. Die Natur sollte erlebbar gemacht werden. Und das ist den Franzburgern gelungen, auch wenn der Naturlehrpfad erst 1994 eingeweiht wurde.

Stolz die Naturschutzwarte (in der DDR hießen sie Naturschutzhelfer) auch auf die enge Zusammenarbeite mit staatlichen Einrichtungen, Kreistag und Stadtvertretung. „Naturschutz funktioniert nur mit Menschen, das war uns immer klar. Und da muss man auch oft Kompromisse aushandeln. Aber wir wollten, dass die Leute hierher in die Hellberge kommen konnten, um sich an der Natur zu erfreuen und sich erholen zu können“, so der 92-Jährige.

Anfang der 80er-Jahre merkten die Naturfreunde, dass das Kalkflachmoor, langsam zuwächst und in seiner Artenvielfalt bedroht ist. So wurde die Interessengemeinschaft Natur und Umwelt gegründet. 1985 gab es sogar einen Landschaftpflegeplan für das Moor. Der besagte: Die Gehölze müssen weg, was natürlich für Widerstand sorgte. Die offenen Flächen wurden vergrößert. Dann musste das Ganze regelmäßig gemäht werden, und zwar mit der Hand, per Sense. Bis zur Wende haben das nur die Ehrenamtlichen geleistet...

Zweite Sorge: Die Trockenhänge drohten zu verbuschen. Ab 1997 gab es deshalb regelmäßige Pflegemaßnahmen. „Vieles lief damals über ABM in Zusammenarbeit mit der BQB. Das ging bis 2009“, sagt Georg Matthes. Inzwischen gibt es schon fast zehn Jahre das Weidezaunprojekt: Schäfer Ingo Stoll sorgt mit seinen Schafen für eine Pflege der Flächen.

Georg Matthes (92) ist eng mit dem Franzburger Naturschutz verbunden. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

Auch das ist ein Verdienst der Franzburger Naturfreunde: Für den Schutz des Kalkflachmoors – sie fanden hier u.a. das einzige Bitterkraut-Sommerwurz-Vorkommen in Deutschland – gibt heute es einen Management-Plan. Eingeschlossen darin sind nicht nur die Hellberge, sondern auch das Gebiet der Blinden Trebel bis Tribsees. Die Franzburger Ortsgruppe des Naturschutzbundes fühlt sich dafür verantwortlich, hat ein wachsames Auge auf die Schutzmaßnahmen. „Wir sind aber auch froh, dass das Kerngebiet jetzt staatlicher Kontrolle unterliegt“, so Georg Matthes. Seit 1960 ist er nicht nur eng mit Franzburg, sondern auch mit den Hellbergen verbunden. „Er hat viele wichtige Biotope gesichert und sorgte auch dafür, dass das Kalkflachmoor ein Flächennatur-Denkmal wird“, sagt Jens Schramm. Der 52-Jährige hat 2014 von Georg Matthes den Vorsitz der Nabu-Truppe übernommen.

50 Jahre Naturschutz in Franzburg. Da ist viel erreicht, doch welche Wünsche bleiben offen? „Wir möchten zum Beispiel im alten Landratsamt ein Infozentrum zum Naturschutz gestalten. Sechs Tafeln haben wir schon, wir brauchen einen Raum“, so Georg Matthes. Außerdem müsste der Lehrpfad von 1994 auf Vordermann gebracht werden. „Die Tafeln hat der Stralsunder Maler Horst Herrmann gestaltet, der würde die auch restaurieren.“ Wunsch Nummer 3: Mehr bunte Flächen im Stadtgebiet. „Außerdem wäre es doch schön, wenn der Franzburger Stadtwald zum Erholungswald für alle wird.“

Georg Matthes – ein Mann der ersten Stunde Eins steht für viele Franzburger fest: Der Naturschutz ist hier eng mit Georg Matthes verbunden, auch wenn er das selbst nicht dauernd betont haben will. Eigentlich lernte er Maschinenschlosser, wollte Flugzeuge bauen, entdeckte aber schnell seine Liebe zum Lehrerberuf. Schließlich kam noch ein Biologiestudium dazu. Später hat der zweifache Familienvater noch Vorschulpädagogik mit Hauptfach Psychologie studiert. Doch so sehr ihn die Arbeit mit den jungen Menschen auch faszinierte, die Franzburger Hellberge waren ihm genauso wichtig. Deshalb ist der Mann, ein gebürtiger Berliner, der in Grimmen aufwuchs, mit seiner Familie schließlich auch in der Stadt an den Hellbergen geblieben, hat viele Jahre in Franzburg am Institut für Lehrerbildung (später eine pädagogische Fachschule, in der in der DDR die Kindergärtnerinnen ausgebildet wurden) gearbeitet. Georg Matthes war bis 1990 Mitglied der NDPD, saß für diese Partei im Kreis- und im Bezirkstag, arbeitete in Kommissionen für Umweltschutz und Wasserwirtschaft mit. Nach der Wende bis heute blieb er dem Ehrenamt treu –ohne Parteibuch. Übrigens: Bis 1999 standen vor dem Utkiek, einem der schönsten Plätze in den Hellbergen, noch Fichten – Ergebnis der DDR-Aufforstung 1960. Diese Aktion führte zu einer Übersäuerung des Bodens und damit zum Artensterben. Die Naturschützer sorgten später dafür, dass die Fichten weichen mussten und ernteten dafür nicht überall Verständnis. Heute sehen sie sich bestätigt, denn die Trockenflora das Gebiet zurück.

Ines Sommer