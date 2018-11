1811 ließ Ratsherr Langenmarck ein Ackerbürgerhaus auf dem Grundstück am heutigen Knieperdamm mit Stall und Bienenhaus errichten. Nach einem Besitzerwechsel ersteigerte die Bürger-Ressource-Gesellschaft das Grundstück für rund 21000 Reichstaler. Damit begannen rege Bauarbeiten. Zunächst erfolgte der Bau des Fachwerkanbaus am Ostgiebel des Hauses mit der aufwändig verzierten Holzverkleidung. Dort befand sich auch der Ausschank für das Gartenlokal. Außerdem wurden etappenweise ein Pavillon, ein großer Saal, eine Damenveranda und eine Kegelbahn angebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude am Knieperdamm von 1947 an als Gewerkschaftshaus und nach 1970 als Pionierhaus. Nach der Wende wurden einige Räume als Schülerfreizeitzentrum genutzt.

Ob ganz früher als Bürgergarten Ziel vieler Spaziergänger, Ort zum Erholen oder später als Domizil für die Pioniere, die hier im Mathe- oder Russischklub knobelten – viele Einheimische wollten das mit Ornamenten verzierte Haus am Knieperdamm, das stark an die Bäder-Architektur erinnert, und den dazugehörigen Park mit sehr alten Bäumen als ein Stück Stralsund-Geschichte erhalten. Doch die Stadt hatte das Gebäude jahrelang verfallen lassen, so dass es am Ende nicht mehr zu retten war. Selbst erfahrene Restauratoren sahen keine Chance für einen Wiederaufbau.

Die einstige Wintergarten-Veranda mit den Holzverzierungen im Stil der Bäderarchitektur wurde jedoch gerettet und soll nun im nahe gelegenen Bürgergarten am Knieperteich im Zuge der dortigen Umbauten wieder aufgebaut werden.