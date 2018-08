Stralsund

Nach vier Jahren, in denen der Stralsunder McDonalds-Betreiber Mario Jaekel unzählige Verhandlungen mit Behörden und Ämtern geführt hatte, konnten am vergangenen Montag die ersten schweren Baumaschinen anrollen. An der Greifswalder Chaussee, direkt hinter der Total-Tankstelle, wird auf einem 3500 Quadratmeter großen Areal das zweite Stralsunder Objekt der amerikanischen Fastfood-Kette entstehen. „In den Neubau werden von uns insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert, und es sollen etwa 40 neue Arbeitsplätze entstehen“, sagte Mario Jaekel, der bereits in Teschenhagen kurz vor Bergen, im Stralsunder Strelapark und im Bahnhof der Hansestadt sowie am Pommern-Dreieck an der A 20 Schnell-Restaurants betreibt.

In nur drei Monaten soll das Restaurant seiner Bestimmung übergeben werden und zwar genau am 22. November dieses Jahres. „Wir arbeiten mit einem Generalunternehmer zusammen, der McDonalds seit 22 Jahren als Bauunternehmen bundesweit zu Seite steht“, informierte Mario Jaekel, der zum Baustart die zukünftige Restaurantleiterin, Andrea Hermann mitgebracht hatte. Andrea Hermann ist bereits seit einigen Jahren in den Niederlassungen von Mario Jaekel tätig. Auf die Frage, ob es denn Sinn macht, neben Burger-King ein weiteres Fast-Food-Restaurant zu eröffnen, antwortete Jaekel: „Das ist Wettbewerb, dieser Standort hat Potenzial, durch den nahe gelegenen Rügenzubringer versprechen wir uns eine hohe Kundenfrequenz.“ Das neue McDonalds-Restaurant wird über 120 Sitzplätze innen und 40 im Außenbereich verfügen. Auf der freien Fläche hinter der Total-Tankstelle soll ein Lebensmittel-Discounter entstehen.

Christian Rödel