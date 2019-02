Stralsund

Nach dem überraschenden Stopp der Hotel-Pläne im Quartier 65 zur Weiterentwicklung der Stralsunder Hafeninsel im August hat Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) nun erste Fakten dazu genannt, wie die Pläne dort weiter vorangehen. Die CDU/FDP-Fraktion in der Bürgerschaft hatte den Bau eines Schwimmbades gefordert. Badrow zufolge sei die Integration des Schwimmbades im Innenbereich des Quartiers vorgesehen. Eventuell könne die Anlage so realisiert werden, dass man von dort aus direkt auf den Sund schauen kann. Auf eine Tiefgarage werde dem OB zufolge aber verzichtet.

Zusätzlich solle es in dem Gebäude eine flexible Nutzung von Wohnen in Appartements sowie Beherbergungsmöglichkeiten in Verbindung mit Gewerbe und Gastronomie im Erdgeschoss geben. Das Projekt solle nicht in einem Zug, sondern in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt werden, sagte Badrow.

Die städtische Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft LEG sei beauftragt worden, die notwendigen Schritte zur Vorbereitung und abschnittsweisen Realisierung einzuleiten. Badrow: „Erste informelle Gespräche mit Kreditgebern sind bereits erfolgt und eine Finanzierung in Aussicht gestellt. Für die äußere Gestaltung des Quartiers ist die Durchführung eines Wettbewerbs vorgesehen.“

Benjamin Fischer