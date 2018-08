Stralsund

OZ: Frau Jung, Sie sind Chefärztin der Stralsunder Notaufnahme. Wie ist die Erwartungshaltung der Leute, wenn sie bei Ihnen zur Tür reinkommen?Dr. Andrea Jung: Ich würde mir wünschen, dass die Bevölkerung weiß, wofür eine Notaufnahme eigentlich da ist. Ich habe den Eindruck, dass das in weiten Teilen der Gesellschaft nicht der Fall ist.

Woran liegt das?Ich denke, dass das ein Generationenproblem ist. Das vorpommersche Naturell in der älteren Generation ab 45 Jahren ist sehr zurückhaltend damit, eine Notaufnahme zu nutzen. Diese Leute gehen zunächst über den Hausarzt – was ich für einen richtigen Weg halte. Bei noch höher Betagten ist es sogar so, dass wir uns manchmal fragen: Warum hat er denn nicht den Rettungsdienst angerufen? Er hatte doch schon drei Herzinfarkte und es tat wieder an der gleichen Stelle weh. Bei jungen Leuten hingegen ist die gesellschaftliche Entwicklung mehr zu sehen. Es geht ins Egozentrische: Wie finde ich für mich am schnellsten den besten Vorteil. Das trifft aber natürlich nicht auf jeden jungen Menschen zu.

Wie äußert sich das in Ihrer alltäglichen Arbeit?Es gibt Patienten, die kommen mit einem eingeklemmten Finger zu uns an einem Donnerstagmorgen, wenn jeder Hausarzt auf hat. Das eigene Körperempfinden bei den jungen Leuten ist schlechter geworden. Wenn ich Fieber bekomme, trinke ich doch erstmal etwas, schlafe eine Runde und schaue, wie es mir danach geht. Das machen aber immer weniger. Es ist nicht mehr gängig zu sagen, ich stehe erstmal etwas durch. Denjenigen geht es schlecht, also gehen sie in die Notaufnahme.

Welche Auswirkungen hat das?Dass die Rettungsstelle voll ist und damit die Wartezeit für den Einzelnen zunimmt. Die Patientenzahlen steigen jedes Jahr, aber das Personal wird nur Stück für Stück aufgestockt. Da ist man schnell in einer ökonomischen Diskussion. Eine Notaufnahme macht immer Minus. Wir werden aus einem anderen Topf bezahlt als für Patienten, die stationär behandelt werden. Durchschnittlich werden 30 Euro pro Patient gezahlt.

Wann gehört ein Patient in die Notaufnahme?Das ist die entscheidende Frage. Wenn Sie auf der Straße angefahren werden, kommen Polizei und Notarzt und entscheiden für Sie. Wenn Sie zu Hause sind, ist es wichtig, sich selbst zu kennen. Bin ich jung und immer gesund gewesen oder schon etwas älter, habe Bluthochdruck, bin Diabetiker und mit mir wurde schon über Dialyse gesprochen? Man muss nicht mit jedem Muskelziehen in die Notaufnahme. Auch wenn die eigene Mutter fünf Thrombosen hatte, kann sich das erstmal der Hausarzt anschauen. Heutzutage wird sich ja auch nicht mehr nach bekannten Hausmitteln erkundigt, sondern gleich nach schweren Krankheiten gegoogelt. Das heißt aber andersherum bloß nicht, im Ernstfall lieber zu Hause zu bleiben und abzuwarten.

Woran erkennt man diesen Ernstfall?Ein Alarmzeichen ist zum Beispiel ein plötzlicher Funktionsverlust. Wenn Sie morgens aufstehen und plötzlich den Arm nicht mehr bewegen können. Angst und Schmerzen sind ebenfalls ein wichtiges Signal des Körpers, um uns zu warnen. Zum Beispiel bei Schmerzen in der Brust fühlt sich jeder sofort bedroht. Auch Atemnot ist ein wichtiges Alarmsignal.

Wann sollte man den Notarzt rufen und wann fährt man selbst?Wenn man krank ist, ist es immer gut, sich fahren zu lassen. Starke Kopfschmerzen, Brustschmerz – das kann schnell kippen. Der Betroffene kann einen Herzinfarkt oder eine Blutung im Kopf im Auto bekommen. Bei besonders bedrohlichen Anzeichen sollte man dann auch einen Rettungsdienst rufen.

Die Erwartungshaltung an eine Notaufnahme ist eine schnelle Behandlung. Das ist aber nicht immer der Fall. Mit welcher Wartezeit muss ich als Patient rechnen?Wenn der Patient in der Notaufnahme angekommen und registriert worden ist, wird eine sogenannte Triage vorgenommen. Da werden Beschwerden und Symptome abgefragt sowie Vitalparameter erhoben, zum Beispiel Blutdruck und Fieber gemessen. Dann gibt es ein weltweit standarisiertes Schema, bei dem alle Daten eingegeben werden. Daraus ergibt sich eine Wartezeit, sortiert nach Farben. Rot heißt, der Patient stirbt, wenn nicht sofort ein Arzt kommen. Orange bedeutet zehn Minuten, bis ein Arzt kommt. Dann gibt es das Intervall 30 Minuten, dann anderthalb Stunden und schließlich zwei Stunden. Diesen blauen Status bekommen zum Beispiel Urlauber, die einfach ihr Asthmaspray vergessen haben und ein Rezept für die Apotheke brauchen. Es wäre schön, wenn auch so ein Patient einfach in eine normale, geöffnete Praxis gehen würde, denn er gehört nicht zu uns. Wer als Bagatellfall in die Notaufnahme kommt, blockiert die Ressourcen für einen wirklich kranken Menschen.

Haben Patienten denn Verständnis dafür, wenn ihr Fall als nicht ganz so dringend eingestuft wird, oder gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten?Ja, es gibt schon die Erwartungshaltung, dass es zügig vorangehen müsste, zumindest schneller als in einer Arztpraxis. Aber Schmerz ist sehr subjektiv, er lässt sich schwer objektivieren. Wenn Sie mit dem Fuß umgeknickt sind und eine Bänderzerrung haben, tut das unglaublich weh, ist aber gar nicht lebensbedrohlich. Es kann sein, dass Sie drei Stunden warten müssen, bis sich das jemand anguckt. Das ergibt natürlich eine Diskrepanz. Wir versuchen dann für die Wartezeit ein Schmerzmittel zu verabreichen. Ich wünsche mir aber mehr Vertrauen in unser System. Wenn man nicht als Notfall eingestuft wird, dann ist da schon etwas dran.

Was für eine Versorgung kann ein Patient in der Nacht erwarten?Wir wissen, dass nachts die Patientenzahl runtergeht. Also wird auch die Personalmenge reduziert. Zwischen zwei und vier Uhr kommen in der Regel die wenigsten Patienten. Ärzte der entsprechenden Fachrichtungen sind zwar im Haus, haben aber unter Umständen Bereitschaftsdienst und liegen in einem Bett und schlafen. Der Arzt hat dann schon den ganzen Spätdienst gemacht. Wenn er dann um vier Uhr geweckt wird, weil sich jemand den Finger geklemmt hat, ist die Freude entsprechend groß. Doch es kann auch ein schwerstkranker Patient kommen, und dann müssen wir voll da sein. Patienten, deren Fall als unkritisch eingestuft wird, müssen jedoch damit rechnen, dass sie erst dran kommen, wenn die Regelarbeitszeit wieder anfängt.

Was ist der härteste Tag des Jahres?Das sind die Weihnachtsfeiertage, denn Weihnachten ist lang. Heiligabend ist es zunächst friedlich, da kommen nur die wirklich Todkranken. Nach 20 Uhr kommen dann die mit Bauchschmerzen vom vielen Essen und danach die, die sich gestritten und gehauen haben. Es sind ja auch schwierige Feiertage, wenn die ganze Familie aufeinandertrifft. Am 25. und 26. Dezember hat dann kein Arzt geöffnet und an den Brückentagen zu Silvester auch nicht. Die Leute gehen in dieser Zeit also zu uns. Danach sind wir dann richtig platt.

Wieso haben Sie sich entschieden, in einer der stressigsten Abteilungen des Krankenhauses zu arbeiten?Ich hatte mal eine Zeit, da wäre die Arbeit in der Notaufnahme nichts für mich gewesen. Ich brauchte einen längeren Patientenkontakt, wollte sehen, wie ein Patient sich entwickelt. Letztendlich bin ich dennoch für die Arbeit angefragt worden, weil ich eine bestimmte Befähigung habe, in Stresssituationen zu arbeiten. Ich habe gemerkt, dass wir auch in der Notaufnahme Patienten kennenlernen und begleiten. Es geht nur alles viel schneller und ist intensiver. Ich muss schnell Entscheidungen treffen: Bleibt er oder kann er gehen? Und wenn er bleibt: Normale Station oder Intensivstation? Ein Erfolgserlebnis ist für mich, die uneindeutigen Fälle herauszufischen, so dass niemand untergeht. Zum Beispiel, wenn ein angeblich eingeklemmter Nerv sich als Herzinfarkt entpuppt. Je stressiger die Situation ist, desto ruhiger bin ich. Ich glaube, dass man dafür charakterlich vorgeprägt sein muss. Das kann man nur bis zu einem gewissen Grad lernen.

Alexander Müller