Es ist wieder soweit. Die Schlacht an der Tippschein-Front wird eröffnet. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beliebtesten Sportler vom Sund. Und das dieses Jahr schon zum 25. Mal. Ein Viertel-Jahrhundert können also die Stralsunder schon ihre Favoriten wählen.

Einsendeschluss für die ausgefüllten Kandidatenlisten ist der 15. Februar – bis dahin kann man seinen Tippzettel an die Lokalredaktion schicken oder persönlich vorbeibringen. Und selbstverständlich gibt es auch diesmal eine online-Abstimmung (siehe unten).

Bis Ende Dezember waren die Stralsunder Sportvereine aufgerufen, ihre Vorschläge für die Wahl der Sportler des Jahres 2018 abzugeben. Auch wenn es zunächst schleppend voranging, Anfang Januar konnte Sportbund-Mitarbeiter Dietmar Hanke dann alle Nennungen zusammentragen, u.a. auch die für die Ehrung der Hansestadt Stralsund.

56 Nennungen haben uns erreicht. Besonders erfreulich ist die Resonanz bei den Nachwuchssportlern. So finden sich bei den Mädchen acht Nominierte auf dem Zettel. Bei den Jungen sind es zwölf Vorschläge, zudem befinden sich zehn Nachwuchsteams auf dem Schein.

Bei den Damen stehen sieben, bei den Herren zehn und bei den Mannschaften neun Kandidaten zur Wahl. Dabei finden sich gute Bekannte wie Kegler Joachim Rasch, Rettungsschwimmer Danny Wieck, Speedway-Ass Tobias Busch, Schwimmerin Kristina Schotte oder Boxerin Marie Maciejewski unter den Genannten. Aber gerade bei den jungen Sportlern gibt es viele Neulinge, die schon erfolgreich die Stadt Stralsund bei Wettkämpfen, Turnieren oder Spielen vertreten.

Dabei gibt es Vereine, die mehrere Kandidaten vorgeschlagen haben. Dies findet nur dann Berücksichtigung, wenn die Sportler aus unterschiedlichen Sportarten kommen, zum Beispiel Schwimmen und Behindertenschwimmen.

Freunde, Mannschaftskameraden, Familienmitglieder, Kollegen und Fans sind nun aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Pro Wähler sind sechs Kreuze möglich – nämlich in jeder Sparte eins, bei den Mädchen, Jungen, Nachwuchsteams, aber auch bei den Damen, Herren und Mannschaften. Zur Wahl stellen sich Boxer, Ruderer, Tennisspieler, Schach-Asse, Ringer, Leichtathleten, Schwimmer, Tischtennisspieler, Motorsportler, Kegler, Handballer, Judokas, Volleyballer. Bitte bei der Abstimmung auch Namen und Adresse nicht vergessen, sonst ist der Tippschein ungültig. Die Kandidatenliste kann in der OZ-Lokalredaktion am Apollonienmarkt 16 abgegeben werden. Sie können uns Ihre Stimmzettel aber auch per Post zukommen lassen.

Nach dem Abgabeschluss herrscht in der Redaktion Hochbetrieb, denn dann werden alle Stimmen ausgezählt. Gelüftet wird das Geheimnis am 22. März, wenn OZ, Sportbund und Hansestadt wieder zur gemeinsamen Sportlerehrung einladen. Diesmal findet diese Veranstaltung im Löwenschen Saal des Rathauses statt. Mehr wird jetzt aber noch nicht verraten.

Ines Sommer