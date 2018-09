Stralsund

Zum Programm der Auftaktveranstaltung um 11 Uhr im Löwenschen Saal gehört ein Festvortrag von Professor Hans-Jörg Karlsen vom Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Uni Rostock. Er steht unter dem Titel „Von Küste zu Küste – die Ostsee als Kommunikationsraum in der Römischen Kaiserzeit“.

Führungen werden im Stralsunder Welterbe unter anderem durch das Johanniskloster und das Katharinenkloster angeboten.

In Barth können Interssierte Denkmalfreunde eine fast 100 Jahre alte 1000-PS-Dampfmaschine in der ehemaligen Zuckerfabrik am Wirtschaftshafen besichtigen (10 bis 17 Uhr).

Auf Rügen gibt es Führungen (11.15, 14 und 16 Uhr) durch den Block III des ehemaligen KdF-Bades werden am Sonntag in Prora. Das Sommerhaus der bekannten dänischen Stummfilmschauspielerin Asta Nielsen in Vitte auf der Insel Hiddensee kann zwischen 11 und 15 Uhr besichtigt werden.

Auf dem Darß öffnen unter anderem in Prerow das Pfarrwitwenhaus (10 bis 18 Uhr) und Vogel-Warte (11 bis 14 Uhr, Führung um 11 Uhr) ihre Türen.

In Bad Sülze kann die Stadtkirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts besichtigt werden (14 bis 16 Uhr).

Mattern Jörg