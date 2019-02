Stralsund

Einen großen Strauß kunterbunter Melodien aus der Feder des Wiener-Walzer-Königs Johann Strauß und seiner kaum minder berühmten Komponisten-Kollegen wie beispielsweise Franz von Suppé, Franz Lehar und Jacques Offenbach überreichte am Samstagnachmittag das Gala Sinfonie Orchester Prag an das Publikum in der Alten Brauerei. Im restlos ausverkauften Kühlschiff des Brauquartiers brillierten neben den Orchestermusikern auch hoch talentierte Tänzerinnen und Tänzer der Prager Staatsoper, die als Johann-Strauß-Ballett schon international für Furore sorgten.

Das Publikum war hin und weg

Die Choreografin Hana Cicel, Absolventin der Prager Akademie der Künste, entwickelte ein spezielles Bühnenprogramm für die Revue „Zauber der Operette , mit dem sie auch schon bei den Salzburger Festspielen präsent war. Das Stralsunder Publikum war hin und weg angesichts der spielerischen Leichtigkeit und der künstlerischen Gesamtleistung des Ensembles. „Meine Frau Ramona und ich haben das Gala Sinfonie Orchester Prag schon einmal erlebt und waren so begeistert, dass wir das neue Programm auch hören und sehen wollten“, meinte Wilfried Harfenmeister, der auch die lange Warteschlange vor der Garderobe in der Alten Brauerei in Kauf nahm. Der 61-jährige Stralsunder ist selbst Amateurmusiker und hat lange als Keyboarder in diversen Band-Projekten mit gespielt – doch nach 43 Jahren auf der Bühne (unter anderem in der Alten Brauerei bei den Musikernächten) hat er sich schweren Herzens von größeren Live-Auftritten verabschiedet. Doch der Musik ist er treu geblieben und spielt noch gelegentlich vor einer Handvoll Menschen im privaten Rahmen.

Sopranistinnen waren herausragend

Extra aus Binz kamen Anita Hille (77) und ihre Freundin, die Rostockerin Erika Haut (79), nach Stralsund, um hier gemeinsam einen unterhaltsamen Nachmittag im Walzer-Takt zu erleben. Der Donau-Walzer, schmissig gespielt vom Gala Sinfonieorchester Prag, war die Ouvertüre für die Funken sprühende musikalische Reise durchs zauberhafte Wien. Angereichert mit Märschen, Mazurken und Polkas wurde das prall gefüllte Operetten-Programm dargeboten, bei dem Augen und Ohren auf ihre Kosten kamen. Herausragend waren die beiden Sopranistinnen Leanan de Montiel und Kathrin Lopez, die gemeinsam mit dem Tenor Mila Wilden sehr leidenschaftliche Sangespassagen absolvierten. Klassiker wie „Geschichten aus dem Wienerwald“, „An der schönen blauen Donau“ und natürlich der legendäre Radetzky-Marsch vermittelten eine authentische Atmosphäre, wie sie in der Hauptstadt der Operette einst geherrscht haben muss.

Riesen-Applaus nach der Vorstellung

Konzertmeister Wenzel Plasil holte aus seinem 1997 gegründeten Gala-Orchester alles heraus – und dieser Klangkörper von der Moldau ließ mit seiner Instrumentalleistung die Herzen des überwiegend älteren Publikums höher schlagen. Entsprechend groß war der Applaus nach den Musikstücken und der tosende Beifall nebst Da-capo-Rufen waren es auch, die für einige Zugaben reichten.

Christian Rödel