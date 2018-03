Pansevitzer Kronenraub: Alte Allee-Linden wurden geköpft

Pansevitz. Den Bäumen wurde ihre Krone geraubt. Der Anblick geht ins Mark, sagt Professor Helmut Strasser, Vorstand der Stiftung Schlosspark Pansevitz. „Doch das Köpfen war notwendig, denn Sicherheit geht vor.“ Deshalb wurde den Linden jetzt ein Radikalschnitt verpasst, bei dem es etwa ein Dutzend Alleebäume an den Kragen ging.

Radikalkur für die fast 300 Jahre alten Bäume der Lindenallee im Schlosspark Pansevitz: Sie mussten aus Sicherheitsgründen geköpft werden. Doch zwischen die alten Bäume ist bereits Nachwuchs gepflanzt. Zur Bildergalerie

Schon im vergangenen Sommer ist eine Linde an der markanten Sichtachse des Landschaftsparks umgestürzt, erinnert Helmut Strasser. „Und jeder zweite, der etwa 300 Jahre alten Bäume, ist bereits hohl.“

Die Stiftung, die den Schlosspark bewirtschaftet, musste handeln. „Wir haben die Bäume jetzt wieder auf den Kopf gesetzt“, bezeichnet Strasser den Beschnitt an den Kopflinden. Die benötigten eine kontinuierliche Kronenpflege, damit das Haupt in Form bleibe, die Krone nicht auseinanderbreche. Das hat die Stiftung mit dem Radikalschnitt jetzt verhindert.

Die Linden an der Allee sind nicht die einzigen Bäume, an denen die Säge angesetzt werden musste. Im Park grassiert das Eschensterben. „Wir mussten diesen Winter weitere Bäume komplett abnehmen“, bedauert Strasser. Ein Pilz frisst sich von innen durch das Holz und höhlt die Bäume aus. Bereits vor einem Jahr wurden 50 infizierte Eschen gestreckt. So viele waren es diesen Winter nicht, so der Stiftungsvorstand.

„Wir sorgen aber auch dafür, dass Lücken gleich wieder geschlossen werden“, betont Helmut Strasser. Und zeigt als Beleg auf die Linden-Allee. Zwischen den geköpften Bäumen recken junge bereits ihre Krönchen in den Schlossparkhimmel. Die wurden sofort nach dem Schnitt gepflanzt. Und es sind nicht die einzigen. Überall im Park sind hölzerne Stützkorsette auszumachen, die frisch ins Erdreich gebrachten Nachwuchs sichern. 70 neue Bäume wurden in diesem Winter allein schon im Schlosspark gepflanzt. Strasser addiert: „Außerdem haben wir die Ahornallee an der Parkzufahrt komplettiert mit 30 weiteren gepflanzten Bäumen.“ Um die Allee schließen zu können, musste der Parkplatz direkt vor dem Parkeingang weichen. Er wurde an die Straße ins Dorf verlegt, vis-á-vis der Schlossruine entstanden zwei Behindertenstellflächen.

Wo die Säge kreischt, wird auch gebuddelt: Die Stiftungsphilosophie ist eine kostspielige, gibt Strasser zu. Rund 25 000 Euro habe allein die Winter-Pflanzaktion in diesem Jahr gekostet, sagt er. „Das Land hat uns unterstützt. Wir haben Geld aus dem Alleenfond bekommen.“ Das sieht der Stiftungsvorstand gut angelegt: „Auch die Linden-Allee wird im Frühjahr wieder ausschlagen.“

Erfolgreiches Friedwald-Konzept 700 Jahre alt ist der Schlosspark Pansevitz. Die 12 Hektar große Anlage, an der noch 35 Hektar Wald angrenzen, ist heute ein Aushängeschild für Rügen. Dafür hat die Stiftung gesorgt, die den Schlosspark bewirtschaftet. Sie profilierte die zur Wende verwilderte Anlage mit der vom Einsturz bedrohten Schlossruine zu einem touristischen Anziehungspunkt. Die Ruine ist heute gesichert, die Stiftung ließ für knapp 200 000 Euro 2012 den Grundriss des einstigen Prunkbaus wiederherstellen. 2006 wurde der Friedwald Pansevitz eröffnet. Teile des Schlossparks werden als Begräbnisstätte genutzt. Für die letzte Ruhe können sich Interessierte einen Baum aussuchen, unter dem sie nach ihrem Ableben begraben werden möchten. 435 Menschen haben bereits ihre Wahl getroffen, 120 Verstorbene sind im Schlosspark bereits beigesetzt. Damit erwirtschaftet die Stiftung einen Teil der Einnahmen für die weitere Pflege und Sanierung der opulenten Parkanlage.

Udo Burwitz