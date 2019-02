Stralsund

Die Kriminalpolizei befasst sich mit mehreren manipulierten Verkehrsschildern im Stralsunder Stadtgebiet, da ein politischer Hintergrund naheliegt. Das Polizeipräsidium in Neubrandenburg bestätigte den Vorgang am Freitag auf Nachfrage. Demnach haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Schilder verändert oder mit Imitaten ergänzt. In einem Fall wurde ein Ortseingangsschild aus Richtung Vogelsang um ein ähnliches gelbes Schild ergänzt, das einen arabischen Schriftzug trägt. Laut Polizeiangaben handelt es sich dabei um das Wort „ Stralsund“. An anderer Stelle wurde ein Warnschild mit selbstgestaltetem Piktogramm angebracht, dass eine Gewalttat darstellen könnte. Darunter stand „Achtung Einzelfall!!!“.

Die falschen Straßenschilder wurden der Polizei durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung gemeldet, so Polizeisprecherin Claudia Tupeit. Insgesamt habe man am Donnerstag drei Schilder sichergestellt. Dass es Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Aktivistengruppe „Identitäre Bewegung“ gibt, wollte sie zunächst weder bestätigen noch dementieren. Die Gruppe hat allerdings entsprechende Fotos im Internet verbreitet. Die Identitäre Bewegung hatte sich erst vor wenigen Wochen zu einer Aktion bekannt, die sich gegen die Büros mehrerer Parteien in der Stadt richtete. Auch in diesem Fall ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei.

Carsten Schönebeck