Stralsund

Kurz nach Mitternacht informierte ein am Sonnabend gegen 1 Uhr ein aufmerksamer Bürger die Polizei über Notruf, dass er fünf Personen beobachtet habe, die in der Rostocker Chaussee in Stralsund Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen haben. Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers konnten daraufhin in Tatortnähe drei Verdächtige stellen. Nach Polizeiangaben trugen diese zum Teil noch Handschuhe, an denen frische Farbe haftete. Ebenfalls in Tatortnähe wurde ein Pkw festgestellt, der offenbar durch die Tatverdächtigen genutzt wurde.

Im Fahrzeug wurden Farbspraydosen gefunden. Kurze Zeit erreichte die Polizei ein weiterer Hinweis, dass zwei weitere verdächtige Sprayer am Paschenberg gesichtet worden waren. Auch diese wurden von Polizisten gestellt. Die 19 bis 25 Jahre alten Männer aus dem Raum Rostock hatten zuvor offenbar mehrere Hauswände und Stromverteilerkästen Schriftzüge beschmiert.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden die Tatverdächtigen nach Hause entlassen. Zur Schadenssumme machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Jörg Mattern