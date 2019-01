Stralsund

Am Sonnabend ist Schluss. Dann wird die Postbank im Strelapark am Grünhufer Bogen letztmalig öffnen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Kunden in dem Teil der Stadt seien über Aushänge, Handzettel und persönliche Anschreiben bereits informiert worden. Das Unternehmen betont, dass Postbank-Kunden mehrere Möglichkeiten in der Umgebung hätten, um kostenlos Bargeld abzuheben – so zum Beispiel bei Partnerbanken, verschiedenen Supermärkten und Tankstellen. Beratungen würden in Zukunft über die Filiale am Neuen Markt organisiert, möglich seien aber auch Besuche bei den Kunden.

Von der Schließung seien aber nur die Leistungen des Finanzunternehmens betroffen. Als Annahmestelle der Deutschen Post wird wenige Tage später, am 7. Februar, eine neue Partnerfiliale im Grünhofer Bogen eröffnet.

Carsten Schönebeck