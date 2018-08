Stralsund

Der Absolvent der Hochschule Stralsund (HOST) hat beim Contest „Inspired – Der Ideenwettbewerb. In MV“ in Wismar einen ersten Platz für das Team vom Sund geholt. Den zweiten Platz in der Kategorie „Studierende“ belegten die Stralsunder Studenten Tim Stoye und Paul Netzel.

Die Idee kam dem heute 30-jährigen Wirtschaftsingenieur beim Fußballspielen mit Freunden: Es müsste Schienbeinschoner geben, die nicht dauernd verrutschen.

Hannes Mirow tüftelte drei Jahre lang an der Idee vom superleichten und vor allem passgenauen Schienbeinschützer, dann war diese nicht nur umsetzbar, sondern auch preiswürdig, wie die hochkarätig besetzte Jury des Wettbewerbs befand.

Mirow, der sich nach seinem Studium in Stralsund vor fünf Jahren selbstständig machte, will jetzt mit dem komfortablen Schienbeinschutz Fußballerwünsche erfüllen und seine Firma ein weiteres Standbein verschaffen.

Der landesweite „Inspired“-Ideenwettbewerb ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Rostock und Greifswald sowie der Hochschulen Neubrandenburg, Stralsund, Wismar und der Hochschule des Mittelstands Rostock/Schwerin. Ziel ist es, potenzielle Gründer zu motivieren und frühzeitig bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Mattern Jörg