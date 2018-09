Stralsund

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Stralsund beginnt am 5. September 2018 das Verfahren gegen einen jetzt 21 Jahre alten Stralsunder wegen versuchten Mordes. Er soll am 10. März dieses Jahres im Stralsunder Stadtwald eine Spaziergängerin überfallen und viermal von hinten mit einem Klappmesser auf sie eingestochen haben, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit. Die damals 34-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt, sie konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Drei Männer waren an jenem Samstagnachmittag durch Hilferufe der Frau auf die Tat aufmerksam geworden. Einer kümmerte sich um das Opfer, die anderen beiden verfolgten den mutmaßlichen Täter. Es gelang ihnen, den Mann zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der damals 20-Jährige gestand die Tat. Die Staatsanwaltschaft teilte kurz darauf mit, dass er zum Motiv geäußert habe, wütend auf die Welt zu sein und deshalb jemanden abstechen wollte. Gegen ihn wurde einen Tag nach der Tat Haftbefehl erlassen.

Zunächst befand er sich in Untersuchungshaft und seit dem 6. Juli in der forensischen Klinik Stralsund. Der Angeklagte soll unter einer psychischen Erkrankung leiden. Es ist zu prüfen, ob seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt, erklärte der Gerichtssprecher.

Für den Prozess, der am Mittwoch um 9 Uhr im Gerichtssaal GE 17 beginnt, sind sieben Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Fortgesetzt wird die Verhandlung am Freitag.

Jens-Peter Woldt