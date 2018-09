Stralsund

Wegen versuchten Mordes muss sich ein 21-jähriger Stralsunder seit Mittwoch vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 10. März dieses Jahres am Nachmittag im Stadtwald eine Frau mit vier Messerstichen lebensbedrohlich verletzt zu haben. Er hatte die ahnungslose Frau von hinten angegriffen. In der Verhandlung gab er an, dass es sich um ein Zufallsopfer gehandelt habe. „Mir war egal, wen ich absteche.“Damals waren drei Männer durch die Hilferufe der Frau auf sie aufmerksam geworden. Während sich einer von ihnen um den Notruf und die Verletzte kümmerte, gelang es den beiden anderen Männer, den Täter zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Als Motiv nannte der Angeklagte „Hass und Wut auf Menschen und die Welt“.

Die Verhandlung wird morgen fortgesetzt.

Miriam Weber