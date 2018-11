Stralsund

In Stralsund sind am Mittwochnachmittag zwei Radfahrer derart miteinander kollidiert, dass eine Frau verletzt ins Krankenhaus gefahren werden musste. Die 53-Jährige war gegen 15.50 Uhr in der Semlowerstraße Richtung Alter Markt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung zur Mauerstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Radfahrer, der die Mauerstraße aus Richtung Fährstraße entlangfuhr.

Die 53-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Bei der Aufnahme der Daten zum Verkehrsunfall bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Der daraufhin vorgenommene Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen vor Ort ist offenbar das Nichtbeachten des Vorrangs beziehungsweise der Regel „rechts vor links“ als Unfallursache zu sehen.

Thomas Pult