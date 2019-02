Stralsund

Der Seehafen Stralsund hat das vergangene Jahr mit einem Umschlagsrekord beendet. „Das Jahr 2018 wird mit 2,15 Millionen Tonnen umgeschlagener Güter in die Geschichte des Hafens eingehen“, sagt Geschäftsführer Sören Jurrat und betont: „Erstmals ist es uns gelungen, die Zwei-Millionen-Marke bei der Tonnage zu knacken.“ Der Zuwachs beim Umschlag liegt damit um 20 Prozent höher als noch 2017. Im Ranking der Häfen Mecklenburg Vorpommerns nimmt Stralsund damit den 3. Platz hinter Primus Rostock und Wismar ein. Hauptpartner des Hafens am Sund waren bei den 433 be- und entladenen Schiffen Norwegen, gefolgt von Großbritannien, Schweden und Dänemark.

Die größte Rolle bei diesem Tonnage-Zuwachs spielte 2018 der Anstieg bei den Baustoffimporten. „Aber auch der Gipsexport ist für uns nach wie vor der Bringer“, sagt Jurrat. Von Stralsund aus wird der Baustoff aus der Rauchgasentschwefelung der Kohlekraftwerke nach Skandinavien oder England verschifft, wo er zu Bauelementen weiterverarbeitet wird. Für Jurrat besonders erfreulich ist die Entwicklung beim Umschlag von Blechen und Profilstählen: „Der Anlauf der Produktion an den Standorten der MV Werften in Stralsund, Rostock und Wismar führt auch bei uns zu einer Wiederbelebung des klassischen Stückgut-Umschlags.“

Aus seiner Sicht hat sich der Seehafen gemeinsam mit der im Südhafen ansässigen Firma Ostsee-Strahl und einheimischen Spediteuren zu einem zuverlässigen Logistik-Dienstleister für die Werftindustrie entwickelt. Die Werftenkrise der vergangenen Jahre und die damit verbundenen Einbrüche im Umschlag des Seehafens bei Stahl- und Walzwerkprodukten scheint damit in weite Ferne gerückt. „Diese Entwicklung zeigt aber, wie abhängig die Region vom Wohl und Wehe der Werft ist, vor allem, da ringsum größere Unternehmen der verarbeitenden Industrie fehlen“, sagt Sören Jurrat.

Zuwächse beim Tonnage-Ergebnis erzielte der Stralsunder Hafen ebenso beim Import von Tiefkühlgut auf Paletten, wie bei der Ausfuhr von Schrott. Nicht ganz zufrieden ist der Hafenchef hingegen mit der Entwicklung beim Umschlag von Agrargütern. „Es wurden weniger Düngemittel eingeführt und die Exporte von Getreide verharrten wegen der schlechten Ernte auf einem geringen Niveau“, konstatiert Jurrat. Die Zahlen des Flusskreuzfahrtgeschäftes sorgten indes wieder für gute Laune. Gezählt wurden in der vergangenen Saison 125 Anläufe mit 16920 Passagieren. Für den Hafen ist das der drittgrößte Wert der vergangenen 15 Jahre.

Nachdem im vergangenen September mit der Übergabe des Gleisanschlusses des Frankenhafens ein großes Infrastrukturvorhaben abgeschlossen wurde, legt der Geschäftsführer den Fokus für 2019 auf die Erneuerung der vorhandenen Hafentechnik: „Wir wollen die Portalkrane ertüchtigen und uns im Frankenhafen mit der Inbetriebnahme eines modernen Umschlagsgerätes sowie eines Rangierfahrzeuges für die gewachsenen Aufgaben noch besser einstellen.“

Hinter dem Umschlaggerät verbirgt sich ein großer Mobilbagger, der dank seiner Ketten auch abseits der Kaikante eingesetzt werden kann. Auch beim Rangiergerät wird Mobilität großgeschrieben, denn das kann sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße unterwegs sein.

Ansonsten gilt es, den Stralsunder Seehafen auch 2019 als international gut aufgestellten Logistik-Dienstleister zu vermarkten. Jurrat: „Gegenwärtig laufen bei uns die Vorbereitungen für die erneute Teilnahme am deutschen Gemeinschaftsstand auf der Messe TransRussia im April in Moskau auf Hochtouren, und auch auf der internationalen Leitmesse ,transport logistic’ im Juni in München werden wir vertreten sein.

Jörg Mattern