Stralsund

Obwohl eine deutliche Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Bürgerschaft dafür gestimmt hat, das Besetzungsverfahren zur Nachfolge an der Spitze der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft (SWG) an sich zu ziehen, ist es einer Minderheit aus CDU-Fraktion und einigen fraktionslosen Abgeordneten gelungen, einen entsprechenden Antrag der Grünen abzuwehren. Die Fraktionen der Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund (BfS), der SPD und der Linken offenen Liste (LoL) hatten sich zuvor dem Ansinnen der Grünen-Fraktionen angeschlossen. Der BfS-Stadtvertreter Thomas Haack forderte darüber hinaus eine generelle Verfahrensveränderung, wenn künftig Geschäftsführerposten kommunaler Unternehmen in Stralsund zu besetzen sind. In der Abstimmung votierten 20 Stadtvertreter für den Grünen-Antrag und 14 dagegen. Genützt hat es trotzdem nichts.

Anlass für den Vorstoß war die Berichterstattung der OSTSEE-ZEITUNG über mögliche Pläne, den CDU-Kommunalpolitiker Hendrik Lastovka zum neuen SWG-Geschäftsführer zu machen. Der Job soll noch vor der Kommunalwahl Ende Mai vergeben werden, obwohl der jetzige SWG-Chef Dieter Vetter erst Mitte 2020 in den Ruhestand wechseln wird. Daraufhin hatten die Grünen in der Sitzung am Donnerstag einen Beschlussantrag vorgelegt, wonach die Bürgerschaft das komplette Bewerbungsverfahren an sich zieht, um Einblick in das Auswahlprocedere für einen geeigneten Kandidaten zu haben. Bisher ist die Bürgerschaft nur mittelbar über den Hauptausschuss an der Bewerberauswahl beteiligt. Dieser stimmt in der Regel lediglich über eine Personalempfehlung von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ab, ohne die komplette Bewerberliste und die dazugehörigen Qualifikationen derjenigen zu kennen, die in dem Auswahlverfahren zuvor durchs Raster gefallen sind.

Grund den Misserfolg trotz einer Mehrheit der anwesenden Stadtvertreter ist ein Passus, dem zufolge bei einem Antrag, mit dem die Bürgerschaft Verwaltungsverfahren an sich ziehen würde, nicht die Mehrheit der anwesenden, sondern die Mehrheit der gewählten Vertreter mit Ja stimmen muss. Dafür wären bei insgesamt 43 Mitgliedern der Bürgerschaft 22 Abgeordnete nötig gewesen. Wären insbesondere in der Links-Fraktion als auch in den Reihen der SPD alle Stadtvertreter anwesend gewesen, wäre diese Hürde übersprungen worden. Innerhalb der Fraktionen außer der der CDU/ FDP wird nun diskutiert, ob es Sinn macht, während der nächsten Bürgerschaftssitzung im März diesen Antrag in leicht veränderter Form erneut zur Abstimmung zu stellen. Dies dürfte nur dann eintreten, wenn Badrow das Bewerbungsverfahren für die SWG-Nachfolge bis dahin nicht längst zum Abschluss gebracht hat. Andernfalls wären die Würfel gefallen.

Während der emotionalen Debatte am Donnerstag kritisierte Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr, dass er als Stadtvertreter die relevanten Informationen zu diesem Vorgang nicht in den Gremien der Bürgerschaft erhalte, sondern der Berichterstattung der OZ entnehmen müsse. „Wenn in der Tat in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, dass das Verfahren objektiven Kriterien nicht genügt, dann sind wir gut beraten, das Bewerbungsverfahren hier in der Bürgerschaft zu begleiten und letztendlich auch die Entscheidung zu treffen.“ Das sei in der Kommunalverfassung klar geregelt.

BfS-Mann Haack hatte zwar zunächst am Antrag der Grünen einiges auszusetzen, räumte im Verlauf seiner Rede aber ein: „Man kann die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften natürlich durch die Bürgerschaft vornehmen lassen.“ Dies müsse dann aber für alle Fälle gelten und nicht nur für einen. „Das macht Sinn, aber nicht einen herauspicken.“ Suhr stimmte Haack zu: „Grundsätzlich ist es richtig, das insgesamt zu machen.“

Arnold von Bosse (Grüne) machte in der Debatte deutlich: „Im Gesellschaftervertrag steht eindeutig, dass die Gesellschafterversammlung über den Geschäftsführer entscheidet. Das ist nach GmbH-Recht entscheidend. Und der Vertreter der Gesellschafterversammlung ist der Oberbürgermeister.“

„Wir bemängeln, dass sowohl in der Presse als auch mit dem Antrag der Grünen suggeriert wird, dass es in einem Verfahren, das klar festgeschrieben ist, Ungereimtheiten gibt. Insofern führt dieser Antrag dazu, dass einzelne Personen im Rampenlicht stehen und dadurch geschädigt werden“, entgegnete CDU/FDP-Fraktionschef Ronald Zabel.

Am Ende zog Haack sein Ansinnen zunächst zurück, die Bestellung aller Geschäftsführer der kommunalen Unternehmen künftig durch die Bürgerschaft vornehmen zu lassen, weil dies sogleich eine Änderung der Hauptsatzung der Bürgerschaft zur Folge hätte, über die nach der Kommunalwahl im Mai ohnehin neu entschieden wird. Am Ende schlossen sich BfS, Linke und SPD dem Grünen-Antrag an. Trotz satter Mehrheit der Anwesenden ohne Erfolg.

Benjamin Fischer