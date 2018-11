Tribsees

Noch meldet sich die Tribseeser Kindertagesstätte mit „Vier Jahreszeiten“ am Telefon. Doch schon bald wird der Anrufer mit Kita „Trebelforscher“ begrüßt werden. Es gibt Umzugspläne in der Trebelstadt. Die Einrichtung wird schrittweise in ihr angestammtes und frisch saniertes Domizil umziehen, an dem der neue Namenszug schon prangt.

„Den Anfang macht die Kinderkrippe, die bis Mitte Dezember einziehen wird“, sagt Bürgermeister Thomas Molkentin (CDU). Die Krippenkinder waren für die Zeit der Sanierung in einer Containerlösung am Verbindungsweg gewissermaßen in Sichtweite der Bauarbeiten untergebracht und werden nur das Erdgeschoss der Kita beziehen. „Im Februar soll dann der Kindergarten folgen“, sagt Molkentin und verweist darauf, dass damit die Chance besteht, noch Kleinarbeiten an dem Sanierungsvorhaben zu Ende zu bringen.

Vereinshaus wird bald wieder dem eigentlichen Zweck dienen

Der Kindergarten der Kita, deren Träger der Regionalverband des Arbeiter Samariter-Bundes (ASB) Warnow-Trebeltal ist, ist derzeit noch in der alten Tribseeser Mädchenschule untergebracht, die zuletzt als Vereinshaus genutzt wurde. Die Vereine der Trebelstadt hatten für das Sanierungsvorhaben ihr Domizil für die vergangenen zwei Jahre geräumt und sich Ausweichquartiere gesucht. „Im kommenden Jahr kann das Vereinshaus dann wieder für seinen ursprünglichen Zweck genutzt werden“, sagt Thomas Molkentin. Bis dahin wird dann auch geklärt sein, ob alle Vereine wieder zurückkehren wollen. Der Bürgermeister hat auch Signale bekommen, dass sich so mancher im neuen Domizil eingerichtet hat.

2,2 Millionen Euro wurden ins Sanierungsvorhaben investiert

Mit der Kita-Sanierung trägt Tribsees vor allem der Tatsache Rechnung, dass mehr Kinder in der Trebelstadt geboren werden. Seit 2013 gab es daher erste Wünsche, den Dreigeschosser, mit dessen Bau 1985 begonnen worden war, zu modernisieren. Doch erst im Sommer 2017 konnten die Bauarbeiter loslegen. Bis dahin galt es Fördermittel zu akquirieren, den Eigenanteil darzustellen. Insgesamt konnten so 2,2 Millionen Euro in das Sanierungsvorhaben gesteckt werden. 1,9 Millionen Euro davon stammen aus verschiedenen Fördertöpfen. Bis zu 21 Gewerke legten daraufhin los und leisteten bis heute ganze Arbeit. Das Gebäude wurde gründlich entkernt. Fast alles musste raus – Fußböden, Heizung und Sanitäranlagen wurden komplett abgebaut. Kein Rohr, kein Kabel blieb drin. Nur die Fenster, die die Stadt schon einmal hatte erneuern lassen, blieben drin. Für die Trebelstadt gehört dieses Projekt zu den größten Sanierungsvorhaben der letzten Zeit. Laut Thomas Molkentin ist es Teil des künftigen Campus Tribsees mit Schule, Kita und Sporthalle. Nach Abschluss der Arbeiten werden einmal 234 Mädchen und Jungen – von den Krippen- bis zu den Hortkindern, Leben in die neue Kita „Trebelforscher“ bringen.

Jörg Mattern