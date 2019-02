Stralsund

Nun schaut er wieder mit kämpferischem Blick in die Ferne –und mit einem neuen Säbel. Die Arbeiten an der Bronzestatue Ferdinand von Schills neigen sich dem Ende. In den vergangenen Monaten hat der Berliner Restaurator Thomas Dempwolf gemeinsam mit drei Mitarbeitern an der 3,06 Meter großen Skulptur gearbeitet.

„Es war eine Arbeit, die uns viel abverlangt hat, aber die auch voller Überraschungen war“, sagt Thomas Dempwolf. Überraschungen, weil anfangs nicht klar war, welch ein „großartiges Kunstwerk unter der 100 Jahre alten Kruste“ verborgen war.

Vieles erinnert in Stralsund an den preußischen Husarenoffizier Ferdinand von Schill, der im Jahr 1809 in der Hansestadt sein Leben verlor. Seien es die Schill-Schule, oder eine Straße die seinen Namen trägt und eben das Denkmal in unmittelbarer Nähe des Hansa-Gymnasiums. Bevor sich der Todestag von Schills zum 100. Mal jährte, hatte die Stadt 1905 um Spenden für die Errichtung eines Denkmals gebeten. 1908 reichten ein Stralsunder und drei Berliner Bildhauer ihre Entwürfe für das Denkmal ein, den Zuschlag erhielt schließlich der Berliner Hans Weddo von Glümer. Am 31. Mai 1909 ist das Denkmal in den Schill-Anlagen eingeweiht worden.

„Im Prinzip ist die Statue nun über 100 Jahre frei der Witterung ausgesetzt gewesen“, erklärt Restaurator Thomas Dempwolf. Das bedeute nicht nur, dass Staub und Schmutz sich abgelagert haben, sondern auch Ruß von Bränden und salziges Wasser vom Sund ihre Spuren hinterlassen haben.

Mit Bürstchen und Skalpellen haben sich die Restauratoren an die Handarbeit gemacht. „Das war anspruchsvoll und aufwendig, denn schließlich ging es nicht nur darum, den Schmutz einfach zu entfernen.“ Viel mehr sollten normale Spuren des Alters trotz allem erhalten bleiben. „Die Kruste, die sich über das Werk gelegt hatte, war auch nicht an allen Stellen gleich.“ Viel Fingerspitzengefühl war gefragt. „Manchmal waren wir auch der Verzweiflung nahe, aber das Ergebnis ist eine Belohnung für alle Mühen.“ Stück für Stück wurde dem Gegenstand sozusagen wieder Leben eingehaucht, denn was die Restauratoren freilegten, beeindruckte sie sehr. „Eine hervorragende Arbeit des Bildhauers“, ist Thomas Dempwolf noch immer begeistert. „So viele Details! Besonders beeindruckt waren wir alle von den Augen“, erinnert er sich. Dass sie so einen ausdrucksstarken Blick haben, hätte man nicht mal mehr erahnen können. „Und schauen Sie mal, wie fest er den Säbel anpackt!“

Also jenes Utensil, dass den Stralsundern so manches Kopfzerbrechen bereitete, denn immer wieder machten sich Diebe oder Vandalen an der Waffe zu schaffen, stahlen oder zerstörten sie. Nun hat Ferdinand von Schill einen neuen Säbel. „Wir haben viel recherchiert, welchen Säbel von Schill ursprünglich trug“, erklärt der Restaurator. „Als Anhaltspunkte hatten wir Fotos, auf denen man am Griff sehen konnte, dass Löwenköpfe als Knaufe dienten.“ Das deute auf einen osmanischen Säbel hin. Es sei nicht abwegig, dass von Schill durch den Krieg gegen die Franzosen so einen Säbel getragen hat. „Wir sind uns sicher, dass das der Originalsäbel ist, da sich auch an der Uniform Details finden, die dazu passen“, sagt Thomas Dempwolf. Alle Beteiligten hoffen nun, dass sich künftig niemand mehr an dem Säbel zu schaffen macht.

Noch im Frühjahr soll die Gesamtsanierung des Denkmals abgeschlossen sein, dafür stehen noch Arbeiten am Sockel aus. Auch dort habe die Zeit ihre Spuren hinterlassen. 60 000 Euro sind in die Restaurierung des Denkmals insgesamt geflossen.

Miriam Weber