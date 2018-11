Stralsund

Auf Stralsunds größter Baustelle geben sich seit Monaten Handwerker die Klinke in die Hand. Fassadenbauer, Installateure, Elektriker, Tischler und Co. sind dabei, die alte Schill-Schule zu sanieren. Ein Millionen-Projekt für Stralsund. Nach dem Baustart im Januar ist nun eine erste große Etappe abgeschlossen: Der Rohbau ist fertig.

4,8 Millionen Euro steckt die Hansestadt in die Sanierung von Schill- und von-Haselberg-Schule. 3,6 Millionen Euro davon fließen aus Städtebaufördermitteln. 735 000 Euro gibt das Land als Sonderbedarfszuweisung dazu. Bleiben 465 000 Euro, die aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden müssen.

Mittlerweile erinnert nur noch die Hülle an den einstigen DDR-Bau, der 1989 eingeweiht wurde. Das Besondere: Das viergeschossige Gebäude besteht aus zwei Teilen, die um eine halbe Etage höhenversetzt sind. „Auch die Raumstruktur war gut, bietet viele Möglichkeiten“, sagt Andreas Woitassek von der GMW-Planungsgesellschaft aus Stralsund. Das war’s dann aber auch schon mit dem guten Teil des Erbes. „Wer denkt, nur in einem Altbau oder Denkmal kommen während der Bauarbeiten Überraschungen zu Tage, der irrt.“

So habe man an den Wänden zum Teil bis zu sechs Zentimeter Toleranzen gemessen. „Die Bauqualität war nicht gut. Die Konstruktion ist doch sehr ausgedünnt“, deutet Architekt Woitassek an, dass an Material gespart wurde. „Deshalb mussten wir jetzt viel Stahl einbauen“, so der Stralsunder, der in puncto Dach auch von einer Schadstoffsanierung spricht, war hier doch Asbest verbaut.

Wer jetzt durch die Schule geht, sieht davon nichts mehr, denn entstanden sind viele helle Räume und kleine Nischen, alles ist mit großen Fenstern versehen. Abgestimmt auf die Funktion der beiden Gebäude-Teile. Denn neu ist, dass Grundschule und Förderschule voneinander getrennt werden. Im größeren Teil (ehemals Haus I) werden 336 Mädchen und Jungen der Schill-Grundschule unterrichtet. „Das einstige Haus II ist auf die Bedürfnisse der 50 Schüler Ernst-von-Haselberg-Förderschule zugeschnitten. Deshalb bekommt nun auch jeder Teil einen neuen Eingang“, erklärt Architektin Doreen Edelmann vom GMW-Büro. Toll für die Schüler: Eins der drei Treppenhäuser, das künftig nicht mehr gebraucht wird, beherbergt künftig den Fahrstuhl.

Die Förderschule wird im neuen Domizil sechs Klassenräume haben, dazu gibt es jeweils kleinere Einheiten für ganz individuelle Angebote. Nischen bieten Platz zum Rückzug, aber auch an Möglichkeiten zum Austoben wurde gedacht. Aus einem ehemaligen Klassenraum wurde zudem der neue Eingangsbereich –mit riesigen Türen und einem Empfangsraum, in dem später Sitzecken stehen. Die Haselberg-Schüler bekommen zudem einen eigenen Schulhof.

Auch im größeren Gebäudeteil arbeiten sich die Handwerker von oben nach unten vor. 12 Klassenräume sind hier entstanden, drei davon eingestellt auf Inclusion. „Die Schule wird auf Vierzügigkeit vorbereitet, denn sie soll die Kinder aus dem gesamten, noch wachsenden Stadtgebiet aufnehmen. Deshalb ist so eine Riesen-Investition auch völlig berechtigt“, sagt Jörn Tuttlies, Leiter der Abteilung Schulverwaltung, Sport und ZGM im Stralsunder Rathaus.

Zwischen den Klassenzimmern finden sich auch immer wieder kleine Aufenthaltsbereiche. „Das ist eine kluge Idee, denn die Schüler brauchen auch Rückzugsmöglichkeiten, wollen mal unter sich sein“, lobt Thomas Riedrich. Der 46-Jährige ist amtierender Leiter der Schill-Schule und freut sich schon auf den Umzug im kommenden Jahr.

Fassadendämmung und Sonnenschutz bringen die Bauarbeiter auf den Gerüsten jetzt an. Im Inneren sind Installateure am Wirbeln, um zum Beispiel die Akustikdecken einzubauen. Maler sollen demnächst die Baustelle voranbringen. Auch die Lüfter für das dezentrale System stehen zum Einbau bereit. Die Fenster wurden bereits zu großen Teilen 2010 saniert. Die zu integrieren, stellte die Handwerker vor große Herausforderungen, denn der Einbau war damals nicht fachgerecht erfolgt, so dass hier viel nachgearbeitet werden musste.

Die Sanierungsarbeiten begannen im Januar 2018 mit der Entkernung des Komplexes. Nun ist der Rohbau fertig, zum Winter soll der Innenausbau beginnen. Der zieht sich bis zum Sommer hin, so dass in den großen Ferien 2019 die Umszugswagen rollen können. Wenn alles klappt, sollen die fast 400 Schüler beider Schulen pünktlich am ersten Schultag 2019/20 in den neuen Räumen lernen können. „Das muss klappen“, betont Jörn Tuttlies und fügt an: „Wir brauchen das alte Herder-Gebäude schon für die Nächsten als Übergangslösung, dann sollen dort die Juri-Schüler einziehen, weil ihre Schule saniert wird...“

Ines Sommer