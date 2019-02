Hohendorf

Kranich-Musik, Karibische Klänge, spanische Gitarren, Bläsermusik, Jazz oder wie letztes Wochenende ein Konzert der Brahmsgesellschaft – acht bis zehn Veranstaltungen mit Musik und Künstlern aus der ganzen Welt stehen pro Jahr im Kalender des Schlosses Hohendorf. Inhaber Manfred Kahl, der das Haus nach der Grafen-Insolvenz ersteigerte, hatte den richtigen Riecher dafür, wie man dieses jahrhundertealte Herrenhaus wieder mit Leben erfüllt. Nach der dringend nötigen Sanierung vor etwa zwei Jahren hat sich Hohendorf in der Region zu einem kleinen Kulturschloss gemausert.

Stippvisite im Schloss Hohendorf - die OZ zeigt, wie man heute in einem Schloss wohnen kann. Quelle: Ines Sommer

Schloss Hohendorf erstahlt ganz in Weiß

Stippvisite im Schloss Hohendorf - die OZ zeigt, wie man heute in einem Schloss wohnen kann. Quelle: Ines Sommer

Die Konzertgäste kommen aus Barth, Rostock, Greifswald, von Rügen und natürlich aus dem Raum Stralsund. „Wir legen bei der Auswahl schon Wert auf Kunstgenuss. Bisher hatten wir – gemeinsam mit unserem musikalischen Leiter Professor Stephan Imorde von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock – auch immer ein glückliches Händchen. Die Konzerte waren gut besucht, das liegt auch an der privaten Atmosphäre hier. Auch die After-Show-Runde lieben unsere Gäste, denn wann ist man den Musikern mal so nah“, schwärmt Christiane Hensel-Gatos. Sie ist nicht nur die Frau des Inhabers, sondern kümmert sich auch ums Marketing.

Und das bezieht die 56-Jährige nicht nur auf die Kultur, denn das Schloss in Hohendorf bietet viel mehr Möglichkeiten. „Ursprünglich wollten wir die Wohnungen, die nach der Sanierung in Haupthaus und Flügel entstanden sind, an Leute vermieten, die einen Zweitwohnsitz in Ostsee-Nähe suchen. Aber mit den erfolgreichen Konzerten taten sich inzwischen andere Ideen auf“, sagt Christiane Hensel-Gatos und klärt auf: „Die Nachfrage nach Ferienwohnungen ist groß, gerade im Sommer. Die Leute lieben diese Gegend hier, wollen mal mit dem Fahrrad an der Boddenküste lang oder machen Abstecher nach Hiddensee und Rügen oder auf den Darß. Und sie sind vernarrt in Stralsund. Das ist kein Wunder, ich finde, die Stadt hat sich in den letzten fünf Jahren super entwickelt“, so die Frau, die unter anderem in Hamburg Seminare für Tourismus und Management gibt.

30 Wohneinheiten bietet das Schloss. Einige werden jetzt noch mal speziell für die Vermietung eingerichtet oder umgestaltet. „Aus zwei kleinen machen wir ein größeres Apartment, denn die Nachfrage ist da. Die Gäste möchten gern ein paar Tage länger bleiben – und dafür wird ein separates Schlafzimmer gewünscht“, so Christiane Hensel-Gatos beim Rundgang durchs Schloss. Das Schöne: Jedes Apartment ist mit Küche ausgestattet und bietet einen wunderschönen Blick in den Park oder aufs Dorf. Dabei gleicht keine Wohnung der anderen, ganz im Gegenteil: Schloss-Turm oder Dachgeschoss ermöglichen verspielte Varianten über mehrere Etagen.

„Wir werden jetzt noch mal rund 100 000 Euro in die Ausstattung investieren, um alles für die Saison vorzubereiten“, lässt sich Dr. Manfred Kahl entlocken, während wir im Gewölbekeller angekommen sind. Hier, wo man einst zum Ritter geschlagen wurde, können sich die Gäste im Sommer in der Sauna erholen. „Außerdem haben wir Fahrräder angeschafft, denn die Leute wollen auch mal ihr Auto stehen lassen“, sagt der Geschäftsmann, der das Gebäude 2011 in einer Zwangsversteigerung für 700 000 Euro an Land gezogen hatte und es eigentlich verpachten wollte. Aber nach den langwierigen Problemen mit der Zuwegung (das Schloss war damals eigentlich nur per Hubschrauber erreichbar...), ist dem Lübecker das Ganze so ans Herz gewachsen, dass er mit seiner Frau – oder wie zu Weihnachten mit der ganzen Familie – oft selbst in einem Schloss-Apartment wohnt.

Neuer Schlossherr ist Manfred Kahl aus Lübeck, hier mit seiner Frau Christiane Hensel-Gatos. Sie führten uns durchs altehrwürdige Herrenhaus. Quelle: Ines Sommer

Auch wenn sich die neue Managerin Kathrin Ebert um die Vermietung kümmert, dabei bestens mit Stralsund-Tourismus zusammenarbeitet und gemeinsam mit der Hausdame das Wohl der Gäste im Blick hat, auf eins legen Christiane Hensel-Gatos und Manfred Kahl großen Wert: „Wir sind keine Ferienanlage. Wir sind ein kleines Kultur-Schloss, in das man sich einmieten kann. Und das funktioniert nur, wenn man sich auch für die Konzerte interessiert. Aber bisher geht dieses Konzept voll auf.“

Trauungen im Schloss Hohendorf Gute Nachricht für alle Heiratswilligen: Ab 1. Juni ist das Schloss Hohendorf, das ja von außen auch ganz in Weiß erstrahlt, wieder Außenstelle des Standesamtes Altenpleen. Das Trauzimmer ist bereits eingerichtet worden. Schloss Hohendorf gilt als eines der schönsten Herrenhäuser Vorpommerns. Das 1858/1859 im englischen Tudorstil errichtete klassizistische Haupt-Gebäude wurde von dem bedeutenden Architekten Friedrich Hitzig entworfen, inspiriert von Plänen Schinkels. Bauherr war Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter – der Großvater des letzten Besitzers. Die Tradition des Adelsgeschlechts lässt sich bis 1527 zurückverfolgen.1733 bis 1945 waren die Klot-Trautvetters die Herren von Hohendorf, Batevitz, Bisdorf, Wendisch Langendorf und Kinnbackenhagen – dahinter standen 5000 Hektar Land. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh die Familie in den Westen, doch 1990 zog es Hubertus von Klot-Trautvetter als einen der ersten Adligen nach Ostdeutschland zurück. Er kaufte das Schloss für den symbolischen Euro zurück, sanierte das Haus, bewirtschaftete es als Hotel – ohne Erfolg. 2011 wurde das Schloss zwangsversteigert. Der Graf lebte bis zu seinem Tod 2015 in der benachbarten Schlossresidenz, dem früheren Marstall. Seit zwei Jahren steht dieses Gebäude, das immer noch der Gräfin gehört, leer.

Zur Galerie So sieht es im Schloss Hohendorf heute aus

Ines Sommer