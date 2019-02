Parow

2,5 Millionen Euro will die Gemeinde Kramerhof in die Sanierung des Parower Schlosses stecken, damit daraus ein schicker neuer Sitz für die Amtsverwaltung Altenpleen wird. Die Entscheidung dazu war bereits im letzten Sommer gefallen (die OZ berichtete). Eine Machbarkeitsstudie für das Projekt liegt bereits vor. Läuft alles gut, könnte im Herbst 2019 mit der Entkernung des Gutshauses begonnen werden. Vielleicht könnte Ende 2020 der Umzug von Altenpleen nach Parow erfolgen...

Doch an detaillierte Planung und Ausschreibung (EU-weit) ist im Moment noch nicht zu denken, denn man wartet noch auf ein Zeichen aus Schwerin: Für die Verlegung eines Amtssitzes muss nämlich die Landesverordnung geändert werden, in der die bisherigen Standorte festgeschrieben sind. „Bisher haben wir noch keine Nachricht vom Innenministerium, aber dafür wird sich der Kreistag, der auch angehört werden muss, bereits am 11. März mit dem Thema befassen“, sagt Ines Materna-Braun, leitende Verwaltungsbeamtin in Altenpleen.

Mit einem unschlagbaren Angebot hatte Kramerhof damals die Mehrheit des Amtsausschusses überzeugt: Die starke Gemeine vor den Toren der Hansestadt verpflichtet sich, das Schloss zu sanieren. Die Verwaltung mietet sich dann in die Büros ein. Die Miete soll die Höhe der Abschreibungen nicht überschreiten. Das sind nach erster Schätzung 27 500 Euro im Jahr, wobei auch die Betriebskosten durch das Amt getragen werden müssen.

Von der Öffentlichkeit eher unbemerkt, hatte die Verwaltung bereits länger nach einer neuen Lösung gesucht. „Im jetzigen Amtsgebäude steckt viel Asbest. Wir können hier nichts anfassen, ohne umfangreiche und sehr teure Schutzmaßnahmen in Auftrag zu geben“, sagt Amtsvorsteher Peter Messing und gibt als Prohner Bürgermeister auch gern zu, dass er zuerst an einen Neubau in Prohn gedacht hat. „ Prohn ist das Zentrum des Amtes, hat eine gute Infrastruktur. Doch so ein Neubau kostet schon mal 2,5 bis 3 Millionen Euro. Fördermittel gibt es nicht, also hätten wir nur über einen Investor bauen können.“ Doch sich in so ein privates Gebäude einzumieten, hätte das Amt, per Umlage also alle sechs Gemeinden, rund 120 000 Euro im Jahr gekostet, zuzüglich Betriebskosten. „Auch wenn ich seit 1992 darum gekämpft habe, dass der Amtssitz nach Prohn kommt, die Zahlen sprechen dagegen“, so Messing.

Ein Schloss wird zur Amtsstube, dieser Idee konnten allerdings Groß Mohrdorf und Altenpleen nichts abgewinnen und stimmten gegen den Umzug. „Wir haben das Gutachten für das Amtsgebäude gelesen, und da ist von keiner akuten Gefahr die Rede. Außerdem haben wir schon viel Geld in das Gebäude gesteckt, für das die Gemeinde Altenpleen übrigens gar keine Miete bekommt“, zählte der Altenpleener Bürgermeister Rainer Behrndt (parteilos) damals seine Argumente gegen Parow auf.

Für die Parow-Fans zählen drei Vorteile: Erstens handelt es sich bei der Schlossvariante um die kostengünstigste. Zweitens kommt die Gemeinde Kramerhof trotz Sanierungslast auf ihre Kosten, denn sie hat endlich ein Nutzungskonzept für das leer stehende Schloss. Drittens wird Kramerhof fester in den Amtsverbund geholt, sichert damit ein starkes Amt – eine Absage an Stralsunder Eingemeindungsbestrebungen.

Altenpleen bleibt nicht auf altem Gebäude sitzen Das Schloss bietet genug Platz: So könnte in der unteren Etage das Standesamt etwas mehr Platz bekommen, denn die Parower Kapelle ist schon jetzt ein beliebter Heiratsort. Kramerhof könnte weitere Räume für das Gemeinwohl nutzen. Neben einigen Amtsstuben im Erdgeschoss wird ein weiterer Teil der 43 Verwaltungsmitarbeiter im ersten Obergeschoss Platz finden, zum Beispiel das Ordnungsamt, das auch per Fahrstuhl erreichbar sein soll. Besondere Elemente des Schlosses sollen erhalten bleiben. Es wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet. Was passiert mit dem alten Amtsgebäude? „Das wollen wir abreißen und rechnen mit Kosten von 85000 Euro. Fördermittel sollen beantragt werden. Die Kosten trägt das Amt, wir wollen Altenpleen keinesfalls mit der Bude allein stehen lassen“, so Amtsvorsteher Peter Messing und ergänzt: „Wir wollen, dass hier schöne Innenbereichs-Grundstücke entstehen, die Altenpleen baureif zurückbekommt.“

