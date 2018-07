Wolfshagen/Franzburg

„Landwirt zu sein, ist der anspruchvollste Beruf überhaupt.“ Diese Begrüßung hat schon mal gesessen. Und der das sagt, muss es wissen, denn Rainer Perlitz ist einer dieser Landwirte und das mit Leib und Seele. Er bewirtschaftet mit seiner Frau Sabine, seinem Sohn Hannes und neun weiteren Kollegen den Hof Perlitz vor den Toren Richtenbergs.

Zur Galerie Stroh in die Tierboxen verteilen und Landwirtschaftstechnik sauber schrubben - beim Projekt „Schlepperbande“ schauten sich Franzburger Schüler auf dem Hof Perlitz in Wolfshagen (Vorpommern-Rügen) nicht nur um, sondern legten auch fleißig mit Hand an.

Kein leichter Berufsstand, den sich der in Wolgast geborene da ausgesucht hat. Doch wenn man den Mann sprechen, besser sprudeln hört, weiß jeder, dass hier einer von einer Berufung und nicht nur von einem Job berichtet. Von der Pieke auf hat Rainer Perlitz das bäuerliche Handwerk gelernt. Heute trägt er Verantwortung für 2500 Hektar Land und 2000 Mastrinder. Eine nicht mehr ganz so selbstverständliche Kombination, wie sich an diesem Tage erfahren lässt. Viele Landwirte haben sich auf die Produktion von Marktfrüchten spezialisiert. Das sind die gängigen Getreidearten in unserer Region: Weizen, Gerste, Roggen und Raps. Dies sind wichtige Informationen, denn die acht Schüler der MarthaMüller-Graehlert-Schule Franz- burg sind an diesem Tag natürlich nicht nur zum Spaß auf dem Hof der Familie Perlitz.

Diese Mädchen und Jungen haben sich für diesen Besuch beworben. Und zwar im Rahmen des Berufsvorbereitungsprojektes Schlepperbande, ein Projekt des „Ladens“ in Velgast, einer Jugendeinrichtung des Nieparserer Storchennest-Vereins. In dem vom „Laden“ erdachten und vom Landkreis Vorpommern-Rügen geförderten Projekt geht es darum, zwei wichtige Akteure der Landwirtschaft direkt zusammenzubringen: Jugendliche, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, auf der anderen Seite Landwirte, die auch suchen – nämlich interessierten und engagierten Berufsnachwuchs, dem es Spaß macht, in der Natur und mit Tieren zu arbeiten. Genau diese Schüler werden eben zu den Schleppern, also den Traktoren geschleppt.

Wenn alles gut geht, sollen sie sich dort ein realistisches Bild von einem Beruf in diesem wichtigen Versorgungs bereich machen. Immerhin gibt es inzwischen 14 so genannte „grüne“ Ausbildungsberufe. Neben dem Jugendhaus Storchennest mit seinen Jugend- und Schulsozialarbeitern und acht Schulen aus dem Landkreis ist der Bauernverband Nordvorpommern Projektpartner. Christian Ehlers, Geschäftsführer des Verbandes, hatte die Landwirte aus der jeweiligen Schulregion für die Teilnahme an der „Schlepperbande“ geworben. Aktionen hat es so bereits in Saal, Hessenburg, Neuendorf und Muuks gegeben. Auch dort wurden die Jugendlichen von engagierten und bestens vorbereiteten Landwirten begrüßt und erhielten so Berufsinformationen aus erster Hand.

Wegen des großen Interesses gewährte Familie Perlitz, trotz der Erntevorbereitung, der Franzburger Schule sogar zwei Besuchstage. Und an denen gab es denn auch wirklich spektakuläre Aktionen für die Schüler. Nach der Ankunft und einem zügigen Hofrundgang wurde schon einmal ein zünftiges Bauernbrot für die noch ferne Mittagszeit gebacken. Zwei Gruppen, sechs Hände – schnell war die erste Aufgabe erledigt. Dann ging es in noch kleineren Gruppen weiter. Vier Stationen waren bis 12 Uhr im Wechsel zu bewältigen. Bei der Messung des Feuchtigkeitsgehaltes der Wintergerste galt es, sich natürlich besonders zu konzentrieren. Immerhin würde sich der Landwirt auf exakte Messergebnisse verlassen wollen können. Das galt ebenso für die anderen Stationen, bei denen ein neues Futtersilo beschichtet werden musste, ein 575-PS-Schlepper zu waschen und abzuschmieren war und – die Attraktion schlechthin – gemeinsam mit dem Sohn der Familie Stroh für die Laufboxen der Tiere transportiert werden musste.

Am Mittagstisch zeigte sich dann nicht nur, wie gut das selbstgebackene Brot gelungen war, es gab für Aylin, Niklas, Dominic, Aidan, Dominik, Jonas und Christoph auch Gelegenheit, die weiteren Mitarbeiter auf dem Hof kennenzulernen. Und auch das geschah nicht ohne Grund: Jens Jasmann, ein Mitarbeiter des Betriebes, berichtete über seinen Weg vom Abiturienten zum Landwirt und auch Tom, der angehende Auszubildende, schilderte, weshalb er in den nächsten Tagen seinen Ausbildungsvertrag hier im Betrieb abschließen wird. Beim abschließenden Quiz zeigte sich dann, wer sich wichtige Informationen zum Hof und zur Landwirtschaft gemerkt hatte. Christoph Drews, einer der Schüler, deren Herz schon jetzt für Landtechnik schlägt, wusste auf acht von zehn Fragen dann auch die richtigen Antworten, was bewies, dass der Spruch mit den Bauern und den großen Kartoffeln mit dem Beruf des Landwirtes heute ganz und gar nichts mehr zu tun hat.

Sommer Ines