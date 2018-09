Triobsees

Der lichtdurchflutete Raum mit seinen 200 Quadratmetern bietet Platz für 199 Sitzplätze. Das Innere der neuen Aula der Regionalen Schule Recknitz-Trebeltal in Tribsees kann sich sehen lassen. Jetzt wurde das Schmuckstück mit einer kleinen Feierstunde und einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht.

Schulleiterin Heike Fruhriep sprach eingangs von einem Traum, der unerlässlich sei, wenn man Zukunft für die Schule gestalten wolle. Ein Traum, der wahr wurde, weil er vom Amt Recknitz-Trebeltal unterstützt wurde und Planer ihn kreativ umgesetzt haben. „Alle, die mitgeholfen haben, investierten in die Zukunft. Denn: Unsere Kinder sind die Zukunft“, so die Schulleiterin.

Hartmut Kolschewski, Vorsteher des Amtes Recknitz-Trebeltal, erinnerte daran, wie lange dieser Traum bereits verfolgt wurde: „Vor acht Jahren gab es die ersten Ideen, für eine Vergrößerung der schulischen Räumlichkeiten. Doch als alles überschlagen war, kam die Feststellung: Das ist auf einmal nicht zu finanzieren.“ So wurde das Vorhaben in zwei Bauabschnitte geteilt. Zuerst entstand bis November 2016 ein Verbindungstrakt, der das Fach- und Hauptgebäude der Schule miteinander verknüpfte und an den dann die Aula andocken sollte.

Im Oktober 2015 wurden Fördermittelanträge für die Aula gestellt und im Juni 2017 der Grundstein gelegt. Baukosten für das gesamte Vorhaben: 1,2 Millionen Euro: Die Einschulungsfeier der Tribseeser Abc-Schützen fand bereits im August in der neuen Aula statt.

Mit Beginn des aktullen Schuljahres ist die Grundschule „Heinrich Bandlow“ mit ihren 110 Schülern Teil der Regionalen Schule. Insgesamt lernen an der Einrichtung nun 360 Mädchen und Jungen, unterrichtet von 30 Lehrerinnen und Lehrern.

Mattern Jörg