Franzburg

Wer im letzten Jahr die ABBA-Show in Franzburg erlebt hat, weiß: Wenn Torsten Berger zu seiner Hofparty einlädt, geht die Post ab. Und so soll es auch in diesem Jahr werden. Deshalb sollten sich die Fans schon mal den 25. August vormerken.

Die Newcomer von „Kyle“ werden gegen 18.30 Uhr (Einlass ist ab 18Uhr) den Partyspaß eröffnen. Die jungen Stralsunder hatten schon bei der Richtenberger Bandnacht für Furore gesorgt, kamen nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Musiker-Kollegen gut an. Und während DJ und Moderator Olaf Niemann von Ostseewelle den Leuten schon mal ordentlich einheizt, bereitet sich schon der erste Stargast des Abends auf seinen Auftritt vor: Sebastian Hämer. Und der hat auch seinen Erfolgstitel „Ich und Du“ im Gepäck.

Weiter geht's mit einem weiteren beliebten Partymacher aus München: Fancy. Sein „Flames of Love“ hat ganze Generationen entzückt. Und während der 72-Jährige (!) per Flieger in Rostock anlandet und dann nach Franzburg gehuscht kommt, sind seine Tanzmädels schon in der Maske und machen sich für ihren Auftritt flott. Gute Nachricht für alle Fans: Fancy bringt nicht nur CD's mit, die man kaufen und sich signieren lassen kann. Er will auch reichlich Autogramme geben. Also, ran an die Bühne.

Wenn es dann schummrig wird und der Abend anbricht, so gegen 21.30 Uhr, wird es hell auf dem Gelände des Kfz-Betriebes in der Abtshäger Straße: Die Ostsee-o-Linis aus Stralsund kommen nämlich mit ihrer Feuershow zu Unternehmer Torsten Berger. Die Mädchen unter Leitung von Manuela Reim faszinieren durch Akrobatik, und das gern auch mit brennenden Stäben und Reifen. Immer wieder ein tolles Erlebnis.Nach 22 Uhr gibt es noch einmal Livemusik auf der Bühne. „Remedy“ möchte mit Hits aus allen Jahrzehnten für Stimmung sorgen. Da darf natürlich auch ordentlich abgetanzt werden, auch später, wenn der DJ wieder das Zepter am Mischpult übernimmt.

Unterstützt wird Kfz-Werkstatt-Chef Berger vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Franzburg, der für Bratwurst und Steaks vom Grill sorgt. Und natürlich muss auch keiner dursten. „Ich freue mich schon auf den Abend. Einerseits kann man seinen Kunden und Partnern Dank sagen, andererseits ist es schön, wenn man auch dazu beitragen kann, dass in Franzburg was lost ist“, so der 52-jährige Firmenchef. Ideen für 2019 werden übrigens schon gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Holder geschmiedet...

Sommer Ines