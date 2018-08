Stralsund Stralsund - Seglarträff mit Frauenpower Dass Windjammer längst nicht mehr Männersache sind, zeigte sich am Wochenende im Stralsunder Hafen. Auch der Star unter den Schiffen war weiblich: Die „Lisa von Lübeck“.

An Deck der „Eye of the Wind“: Ofelia Scharff (l.) aus Dänemark und Theresa Behrsohn aus Deutschland setzen Segel. Quelle: Fotos: Christian Rödel