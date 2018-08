Barcelona/Stralsund

. Wenn Ralf Klingschat morgen früh ab 8 Uhr zur Langhantel greift, geht es für ihn um WM-Edelmetall. Der Stralsunder Kraftsportler tritt in Barcelona bei den World Masters Weightlifting Championships – der Senioren-WM im Gewichtheben – an. Klingschat visiert einen Platz unter den „Top sechs“ an, doch beinahe noch wichtiger als die Platzierung ist ihm, dass er im Zweikampf von Reißen und Stoßen 200 Kilogramm stemmt. Diese Marke hat er bereits geknackt. „Das letzte Mal ist aber schon sieben Jahre her. Um es in Barcelona zu schaffen, muss alles optimal laufen“, so Klingschat.

Der Athlet vom TSV Stralsund kämpft seit seinem 35. Lebensjahr bei den Masters. Heute ist er 51 und kann mittlerweile auf eine erfolgreiche Seniorenzeit zurückblicken. 2002 landete er seinen größten Triumph: Im australischen Melbourne holte Klingschat Silber bei den World Masters Games – mit insgesamt 232,5 Kilogramm. Zwischendurch gönnte sich der Inhaber eines Stralsunder Sportgeschäfts berufsbedingt eine Pause.

Im letzten Jahr griff er aber wieder an. In Auckland (Neuseeland) stemmte er sich nach fünfjähriger Auszeit auf Rang drei der Welt. Immerhin schaffte das Kraftpaket da noch 180 Kilogramm. „Zu meinem 50. Geburtstag wollte ich es noch einmal wissen. Australien und Neuseeland liegen mir anscheinend“, erzählt Klingschat.

Ob Barcelona ein ebenso gutes Pflaster für ihn ist, wird der Stralsunder, der sich heute mit weiteren Gewichthebern aus MV in die spanische Metropole aufgemacht hat, morgen ab 6 Uhr spüren. Dann muss er zur Wettkampfkontrolle auf die Waage. Der Stralsunder geht in der Kategorie bis 77 Kilogramm Körpergewicht an den Start. Zwei Stunden später muss er die Langhantel reißen, also in einer Bewegung vom Boden in die Höhe strecken. Danach wird gestoßen.

Für Klingschat ist Angel Genchev Topfavorit. Der Bulgare gewann bereits in Auckland, hob insgesamt 40 Kilogramm mehr als der Deutsche. „Genchev ist nicht zu erreichen“, weiß Klingschat. „Dazu kommen einige Starter, die in Neuseeland nicht dabei waren.“ Doch Klingschat hat in diesem Jahr bereits bewiesen, dass er mit der Weltspitze mithalten kann. Bei den nationalen Titelkämpfen wurde er Zweiter mit 191 Kilogramm, bei den Landesmeisterschaften von MV im Mai qualifizierte er sich mit 193 Kilogramm für Barcelona.

Die Senioren-WM ist einer von mittlerweile über 200 Wettkämpfen in der Karriere des Stralsunders. Bei der Frage, wie man mit über 50 noch so viel Gewicht stemmen kann, verweist Klingschat stets auf das Training: „Wir trainieren ja die Technik zum richtigen Heben. Ich habe keine Rückenprobleme.“ Dreimal pro Woche bereitet er sich in der Jahnsportstätte auf seine Wettkämpfe vor.

1975, als Achtjähriger, startete Klingschat an der Hantel des TSV 1860. „Über meinen Schwager kam ich zum Ringen, doch der Sport war nichts für mich. Damals trainierten die Gewichtheber in derselben Halle und so landete ich dort“, erinnert er sich. Es folgte eine lange Kraftsportlaufbahn mit drei DDR-Meisterttiteln und zahlreichen Auftritten im Nationaldress. Mit 18 Jahren beendete Klingschat seine Leistungssportlerkarriere, machte aber hobbymäßig weiter. In den 1990er-Jahren war er noch in der Bundesliga aktiv – dann kam die Senioren-Zeit.

Zwischenzeitlich ging die einst so erfolgreiche Sportart in der Hansestadt unter. Der Nachwuchs fehlte. „Mit meinen Wettkämpfen möchte ich zeigen: Es geht wieder etwas im Stralsunder Gewichtheben“, sagt Klingschat. Seit Anfang des Jahres hat sich eine kleine Trainingsgruppe von vier Männern gefunden, trainiert von Torsten Scheel. Klingschats Traum ist es, mit seinem Team in der Landesliga MV zu starten. „Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch wieder eine Kindertrainingsgruppe.“

Seine persönlichen Ziele reichen schon über Barcelona hinaus. Drei Jahre will Klingschat mindestens noch machen – dann stehen nämlich die nächsten World Games der Masters in Japan an.

Horst Schreiber