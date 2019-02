Stralsund

Behutsam lässt Wael Kallaa seinen Wischer über das Vitrinenglas gleiten. Es folgt ein prüfender Blick: Sind alle Fingerabdrücke beseitigt, wechselt er die Scheibe und beginnt von vorn. Es ist 5 Uhr morgens und auf der Hafeninsel in Stralsund scheint noch alles zu schlafen. Nur im Ozeaneum brennt schon Licht. Für Besucher öffnet das Museum zwar erst viereinhalb Stunden später, doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Mitarbeiter der Glas- und Gebäudereinigung Spiegelblank ziehen durch die einsamen Flure. Ihr Auftrag: alle Spuren des Vortages zu beseitigen.

Es ist eine verborgene Arbeit, die die fünf Reinigungskräfte jeden Morgen mit Ausnahme von Heiligabend leisten. Knapp drei Stunden wird täglich gewischt, geschrubbt und gesaugt – ohne, dass ein Besucher etwas davon mitbekommt. Dabei ist ihre Arbeit nicht unerheblich. Fingerabdrücke, Müll und Dreck: Das ist der Alltag von Cornelia Jentzsch. Sie ist Objektleiterin bei Spiegelblank und für alle größeren Gebäude zuständig. „Es ist kaum zu glauben, was die Leute hier so hinterlassen“, sagt sie. Das zu beseitigen? Eine logistische Meisterleistung. Das Ozeaneum messe etwa 8 500 Quadratmeter, die sauber gemacht werden müssen. Dabei noch nicht mit eingerechnet: die unzähligen Scheiben der Ausstellungsvitrinen und Aquarien.

Effektives Arbeiten

Sucht man morgens einen der fünf Mitarbeiter, dauert es tatsächlich eine Weile bis man jemanden trifft. Am ehesten findet man Ashrat Kallaa mit seinem elektrischen Wischgerät. Das surrt lautstark, wenn er seine Bahnen vor den Aquarien zieht. „Ohne das könnten wir die große Fläche des Ozeaneums gar nicht in so kurzer Zeit bewältigen“, erklärt Jentzsch. Dennoch sei auch beim Reinigungsgerät eine bestimmte Technik gefragt, um möglichst effektiv zu arbeiten. Die habe Kallaa mittlerweile drauf. Bevor er losgeht, muss er zunächst die schweren Sitzmöglichkeiten beiseite rücken. Danach beginnt er verschlungene Linien zu ziehen – immer so, dass keine noch so kleine Fläche trocken bleibt. Seit einem Jahr arbeiten er und sein Bruder Wael bei Spiegelblank. Sie kamen als Flüchtlinge aus Syrien nach Stralsund und fassten durch die Reinigungsfirma Fuß.

Zur Galerie Putzen, wischen, saugen: Das passiert jeden Morgen im Stralsunder Ozeaneum. Damit Fingerabdrücke, Dreck und Co. auch wirklich verschwinden, gilt es für die Reinigungskräfte von Spiegelblank einiges zu beachten.

Rund 90 Mitarbeiter der Firma Spiegelblank stehen allein unter der Obhut von Jentzsch. Wie viele Objekte sie insgesamt betreut, weiß sie auf Anhieb nicht. Sie ist jedoch mindestens einmal in der Woche vor Ort, um sich ein Bild vom Zustand der Gebäude zu machen. Im Ozeaneum zieht sie seit der Eröffnung im Juli 2008 stets mittwochs und freitags ihre Runden. Dabei kennt sie jede Ecke, jeden Gang und auch jede Vitrine. „Ich weiß aber nicht immer, was sich in dessen Inneren befindet“, gesteht die Objektleiterin. Ihr Fokus liege klar auf Schäden und Verschmutzungen.

Besondere Materialien

Dass Reinigung nicht gleich Reinigung ist, zeigt sich anhand der anspruchsvollen Materialien des Ozeaneums. Wenn Spiegelblank-Mitarbeiterin Elke Koll die Außenseite der Aquarien putzt, nimmt sie zum Beispiel niemals Glasreiniger in die Hand. Die Sichtfenster zu Hering und Co. seien nämlich nicht aus Glas, sondern aus Acryl. Der Alkoholanteil des Reinigers würde das empfindliche Material erblinden lassen. Also werde stattdessen mit Osmosewasser geputzt. Ähnlich gehe es an anderen Stellen des Museums weiter: Im Kinderbereich kann Kollegin Gudrun Meintschel den Boden nur saugen – wischen gehe dort aufgrund der gummiartigen Belags nicht. „Die Außenfassaden reinigen wir aufgrund des hohen Aufwands sogar nur einmal im Jahr“, sagt Jentzsch. Denn die sei an der höchsten Stelle 20 Meter hoch.

Die Objektleiterin legt großen Wert auf die richtige Pflege. Einer ihrer liebsten Sätze lautet passend dazu: „ Reinigung ist Werterhaltung.“ Diesen Grundsatz schätzt Sprecherin des Ozeaneums Diana Meyen sehr. „Zu unserem zehnjährigen Jubiläum im vergangenen Jahr hatten wir auch die Architekten eingeladen“, erzählt sie. Diese seien überrascht über den ausgesprochen guten Zustand gewesen – und das bei durchschnittlich 500 000 Besucher pro Jahr, 8000 allein an einem Spitzentag. Für Jentzsch gehörte Wertschätzung nicht immer zum Job dazu. „Vor Jahren hatten Reinigungskräfte einen wirklich schlechten Ruf“, erinnert sie sich. Mittlerweile habe sich das aber gebessert, zu Recht ihrer Meinung nach. Gäbe es ihre Branche nicht, sähen die Gebäude schnell ganz anders aus.

Pauline Rabe