Franzburg

In Franzburg ist alles anders: Klagen die Feuerwehren im ganzen Land über Nachwuchsmangel, kann sich die Wehr in der Stadt an den Hellbergen über richtig guten Zuspruch freuen. 32 Mädchen und Jungen von der Kindergruppe bis zur Jugendwehr wollen gute Brandschützer werden. Doch die brauchen Platz, und der wurde jetzt gleich neben dem Feuerwehrgerätehaus geschaffen – im neuen Jugendzentrum.

Aus einem bisher vom Barther Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrum genutzten Häuschen soll quasi ein Kinder-Feuerwehr-Gerätehaus werden. Seit dem Sommer wirbeln die Franzburger Blauröcke, um das Haus für ihre Zwecke umzubauen. „Wir haben innen einmal komplett alles neu gemacht. Die Fußböden sind neu, wir haben tapeziert und gemalert, das Bad wurde neu gefliest. Und wir haben alles für die Umkleideräume gebaut – vom Kleiderhaken bis zum Schuhregal“, berichtet der Franzburger Wehrleiter Marius Holder nicht ohne Stolz. Man liege in den letzten Zügen der Bauarbeiten. Doch die richtige Einweihungsparty für die kleinen Brandschützer soll dann im Frühjahr gefeiert werden.

Und dann ist sie vorbei, die Zeit, in der die Kinder ihre Feuerwehr-Uniformen mit nach Hause nehmen müssen. Das war bisher aber nicht anders möglich. Bei den Großen war einfach kein Platz für die Utensilien der Kinder-Ausbildung. Kleinere Schläuche, Atemschutzgeräte (natürlich als Attrappen), Helme, T-Shirts, Jacken, Hosen, Handschuhe und Gürtel für die Lütten mussten aber irgendwohin... „Zwei Jahre haben wir für eine Lösung gekämpft. Gemeinsam mit der Stadtvertretung haben wir dann das BQB-Gebäude ins Auge gefasst. Die Stadt uns da sehr unterstützt“, sagt Marius Holder, übrigens auch von Beruf Feuerwehrmann.

Der Franzburger Wehrleiter ist stolz darauf, dass er mit Brigitte Zöllner und Matthias Sturm zwei zuverlässige Jugendwarte hat, die an der Nachwuchsfront beste Arbeit leisten und damit das Potenzial für künftige Brandbekämpfung bilden. Ob kleine Feuerwehrleute oder Ausbilder, alle freuen sich natürlich auf das Jugendzentrum, denn damit bekommen die jungen Brandschützer ihre eigenen Räume – mit Unterrichtsraum, Umkleide und Platz für Geräte, Spiel- und Sportgeräte und das Transportfahrzeug.

Überraschung dann am gestrigen Freitagmorgen vor dem Jugend-Gerätehaus in Franzburg. Arne Dieringer, Filialleiter der Sparkasse in Franzburg, übergab dem Förderverein der Feuerwehr einen Scheck über 2500 Euro, um das Projekt Jugendzentrum zu unterstützen.

„Unsere Feuerwehr ist immer zur Stelle, wenn Not am Mann ist“, sagt Arne Dieringer bei der Übergabe. „Dafür gebührt ihr Dank, Anerkennung und vor allem auch Unterstützung. Deshalb tragen wir gern dazu bei, dass das Gerätehaus saniert werden kann. Möglich gemacht, haben das unsere PS-Lotterie-Sparer. Je mehr Lose wir in unserer Region verkaufen, je mehr Geld fließt an uns zurück. 28 200 Euro waren es dieses Mal für die Gebietsdirektion Nordvorpommern. Dafür sage ich noch einmal Danke.“

Natürlich bedankten sich auch die Franzburger. Sie führten den Gast dann durch die neuen Räume, um zu zeigen, dass das überbrachte Geld im Jugend-Feuerwehrhaus gut angelegt ist.

Ines Sommer