Stralsund

Das wird teuer. Die Schäden an den Spundwänden der Stralsunder Hafeninsel sind weitreichender, als bisher ausgenommen. Am Donnerstag stellte die Stralsunder Stadtverwaltung erste Ergebnisse einer Untersuchung vor. Taucher hatten die Bauelemente von der Wasserlinie aus in Augenschein genommen und Mängel dokumentiert. Bereits seit dem vergangenen Herbst sind Teile der Hafenkante abgesperrt. „Es hat sich bestätigt, dass wir massive Probleme im Bereich des Liegeplatzes 6 haben“, erläuterte Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün. Stützen, die zur Stabilisierung älterer Bauelemente in den 60er-Jahren gesetzt wurden, seien stark korrodiert, wie es dahinter aussieht, wo eine Spundwand den Hafenbereich seit den 40er Jahren stützt, sei gar nicht einsehbar. Die rund 150 Meter lange Absperrung wird also auf unbestimmte Zeit Bestand haben.

Und es kommen weitere hinzu. Denn auch an anderen Stellen attestiert die Stadtverwaltung inzwischen Abbruch-Risiken. „Die anderen Ufereinfassungenstammen aus den 80er- und 90er-Jahren“, erläutert Bogusch. Die Korrosion habe dort eingesetzt, sei aber nicht problematisch. Allerdings habe das Wasser über die Jahre Boden abgetragen. „Die Ausspülungen sind teilweise stärker als gedacht“, Ob die Anlage auf die heutigen Wassertiefen ausgelegt wurde, könne man nicht mit Sicherheit sagen, weil die Akten dazu nicht vollständig seien. Man habe inzwischen damals beteiligte Firmen und das Wasser- und Schifffahrtsamt angeschrieben, in der Hoffnung, dass dort mehr Unterlagen vorhanden sind.

Probleme für Veranstalter und Fluss-Kreuzer

Zunächst aber werden weitere Bereiche des Hafens abgesperrt. „Dabei geht es nur um Fahrzeuge. Fußgänger können sich dort weiterhin frei bewegen.“, erläutert Bogusch. Betroffen sind Anleger an der Ballastkiste und an der Steinernen Fischbrücke. Dort gelten ohnehin Einschränkungen für Fahrzeuge. Entsprechende Schilder würden zeitnah aufgestellt. Für den nördlichen Bereich sollen zusätzlich Betonelemente die Durchfahrt blockieren. Wie all diese Sperrungen den Betrieb am Hafen beeinflussen, das bereitet der Stadtverwaltung nun Kopfzerbrechen. Betroffen sind Veranstaltungen auf der Hafeninsel, aber zum Beispiel auch Fluss-Kreuzer, die auf Versorgungsfahrzeuge angewiesen sind. „Wir arbeiten daran, wie diese Dinge praktisch gelöst werden“, so Stadt-Pressesprecher Peter Koslik.

Der Bauzaun, der derzeit das Hafenpanorama verstellt, könnte zumindest an einzelnen Tagen durch ein sogenanntes Hamburger Gitter ersetzt werden. Diese Art der Absperrung wäre nur halb so hoch. „Dann muss allerdings zusätzlich Sicherheitspersonal eingesetzt werden, um zu verhindern, dass Menschen darüber steigen“, erläutert Stephan Bogusch. Eine Variante die auf Dauer zu teuer, aber zumindest an Veranstaltungstagen mit vielen Gästen ein möglicher Kompromiss wäre.

Millionen müssen versenkt werden

Überhaupt, die Kosten: Die Möglichkeit, die Spundwand in diesem Bereich provisorisch abzustützen habe man geprüft, aber verworfen. „Allein das hätte mehr als eine Million Euro gekostet“, so Bogusch. Die verschlissenen Befestigungen dauerhaft zu reparieren oder zu ersetzen, könnte mehrere Jahre dauern. Vorsorglich habe man bereits begonnen, sich um Fördermittel zu bemühen. Einen konkreten Kostenrahmen wollte Bogusch nicht benennen. Man könne aber von einem hohen siebenstelligen oder gar einem achtstelligen Betrag ausgehen. „Allein die Planungen für eine solche Maßnahme könnten ein Jahr oder auch länger dauern“, glaubt er.

Die Kontrollen an den Spundwänden sollten eigentlich der Auftakt für eine zeitnahe Umgestaltung der Hafeninsel sein. Das Vorhaben verfolge man auch weiterhin, so Stadt-Sprecher Peter Koslik. Allerdings müssten beide Maßnahmen ineinandergreifen. „Es bringt nichts, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Oberflächen herstellen, die dann wieder absacken“, sagt er.

Carsten Schönebeck