Franzburg

Der Sportverein der Stadt an den Hellbergen feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Gegründet wurde der SV zwar erst am 20. Oktober 1948, aber gefeiert werden soll schon mal am kommenden Wochenende auf der wunderschönen Sportanlage in den Hellbergen. Zum eigentlichen Jubiläum steigt dann noch ein Sportlerball.

Am Freitagabend findet dort ab 18 Uhr ein Altherren-Fußballturnier auf Kleinfeld statt. Es werden viele ehemalige aktive Spieler des Franzburger SV eine Mannschaft stellen. Dazu werden Gäste von der SG Empor Richtenberg, dem Tribseeser SV, Grimmener SV und dem ESV Lok Stralsund dabei sein. „Über weitere ehemalige Weggefährten würden wir uns sehr freuen , und laden alle einst Aktiven und auch Passiven herzlich ein. Denn nach Abschluss des Turniers gibt es 50 Liter Freibier...“, sagt Andreas Lachmann vom Organisationsteam gegenüber der OZ.

Der Samstag beginnt um 11 Uhr mit einer Zumbaveranstaltung. Gegen 14 Uhr startet ein Damen-Fußballturnier mit Gästen, so mit den Grashoppers Gelbensande, dem Pelsiner SV und dem Greifswalder FC. Neben Kinderanimation, Hüpfburg, Torwandschießen und Kutschfahrten wird es am Nachmittag zudem mit dem DJ ein spezielles Kinderpogramm geben. Stärken kann man sich mit Kaffee und Kuchen genauso wie mit Gegrilltem.

Um 19 Uhr dann das Highlight: Die Männermannschaften des Franzburger SV und der SG Empor Richtenberg treffen aufeinander – ein ewig junges Duell, das bestimmt viele Anhänger beider Stadtmannschaften verfolgen werden. Danach Tanz wird zum Tanz unterm Sternenhimmel eingeladen. Der Sportverein um den Vorsitzenden Ronald Scharlock freut sich auf viele Gäste.

Sommer Ines