Stralsund

Gute Nachrichten für Familien mit Kindern: Der Spielplatz an der Hospitaler Bastion soll noch im November fertig werden, so Jörn Tuttlies von der Stadtverwaltung auf die Anfrage von Gerd Tiede (Bürger für Stralsund) in der Stralsunder Bürgerschaft.

Im Zuge der Bauarbeiten waren gravierende Mängel aufgetreten (die OZ berichtete). „Wir hatten der Spielgerätefirma, die für die Umgestaltung sorgte, eine Frist gesetzt, die offenen Punkte abzuarbeiten. Die ließ man verstreichen. Auch der zweite Termin wurde nicht eingehalten. Deshalb haben wir 15 000 Euro der Gesamtkosten von 50 000 Euro einbehalten“, informierte der Abteilungsleiter Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement. Mit diesem Geld werde der Spielplatz jetzt fertig gestellt. „Die Aufträge sind vergeben, es fehlen jetzt nur noch Tischlerarbeiten. Aber trotz angespannter Lage bei den Firmen konnten wir Firmen gewinnen, die die Mängel beheben“, sagte Tuttlies.

Zur Gestaltung des Spielplatzes hatte es im Vorfeld einen Ideenwettbewerb gegeben, bei dem Kinder der Schill-Schule das Siegerprojekt ausgewählt hatten. „Deshalb erfolgte keine Planung durch uns, sondern die Spielgerätefirma hat das alles selbst erledigt.“

iso