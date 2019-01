Stralsund

Besucherrekord im Stralsunder Zoo: Im vergangenen Jahr zog es 127 883 Gäste in den zoologischen Garten. Im Jahr 2017 waren es 115 768 Besucher. „Ein Publikumsmagnet sind unsere Tiershows“, sagt Zoodirektor Dr. Christoph Langner, der sich über die tollen Zahlen freut. „Viele Besucher kommen gezielt mittwochs und sonntags.“ Zu den Tieren, die in den Flugshows allerlei Kunststückchen zeigen, gesellen sich in diesem Jahr drei weitere frei fliegende Aras.

Wenn Christoph Langner auf die Vorhaben 2019 schaut, freut er sich vor allem auf das Jubiläum, denn der Zoo feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Da können sich die Gratulanten den 7. Juli vormerken, wenn im Zoo wieder der Regionaltag gefeiert wird. Dann steht der Zoo mit seinem Jubiläum im Mittelpunkt. Außerdem wird es wieder die Vorpommernmeile, das Schaufenster der Region geben. „Dort präsentieren sich Vereine und Unternehmen, die ganz verschiedene Dinge zu bieten haben, von Natur über Kultur bis hin zur Nachhaltigkeit“, schaut Christoph Langner voraus.

Auf eine andere Aktion zum Jubiläum weist Oliver Mojecki, stellvertretender Direktor, hin: „Am 29. Juni heißt es ,Strampeln für den Zoo’“. Gemeinsam mit dem Zoo Eberswalde, mit dem es seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit gibt, ist die „Tigerradtour“ organisiert worden. Von Stralsund aus geht es etwa 280 Kilometer nach Eberswalde. „Das ist also nichts für Hobbyradler, denn die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 27 Kilometern pro Stunde“, sagt Oliver Mojecki. Aber wer für den guten Zweck radeln möchte, kann sich noch bis zum 24. Januar für die Tour anmelden. „Das Geld, das wir durch Sponsoren einnehmen, soll für Tiere in beiden Zoos genutzt werden“, sagt Oliver Mojecki.

Übrigens steht noch ein anderes Jubiläum an, denn auch der Förderverein der Zoofreunde Stralsund feiert Geburtstag. „Wir werden ein viertel Jahrhundert alt“, sagt Vereinsvorsitzende Heidemarie Suckow. Unter anderem konnten die mittlerweile 132 Mitglieder im letzten Jahr dafür sorgen, dass die Vögel der Tiershow nun in einer neuen Voliere unmittelbar neben dem Showplatz untergebracht sind.

Stillstand gibt es im Zoo nicht. In diesem Jahr ist geplant, endlich den Umbau des Südamerikahauses zu beginnen. Dafür stehen 150 000 Euro zur Verfügung, die sich aus Förder- und Eigenmitteln zusammensetzen. Im Südamerikahaus kann man derzeit mit etwas Glück übrigens einen neuen Bewohner des Zoos entdecken. Bei den Kaiserschnurrbarttamarin, das sind kleine Äffchen, gab es im Dezember des vergangenen Jahres Nachwuchs. Doch das war nicht der einzige Zuwachs in den tierischen Kinderstuben. Auch bei den Lisztaffen, Lewitzschecken, Nandus und Roten Sichlern gibt es Jungtiere zu bestaunen.

Vor drei Jahren ist im Zoo eine Auffangstation eröffnet worden. „140 Tiere sind 2018 zu uns gebracht worden“, schaut Christoph Langner zurück. Darunter ein Raufußbussard, der im Moment aufgepäppelt wird. „Unser wichtigstes Ziel ist es, die Tiere wieder auszuwildern“, sagt der Zoo-Chef. Bei manchen klappt das nicht, wie bei einem Höckerschwan, dem ein Flügel amputiert werden musste und der nun im Zoo lebt. Christoph Langner verweist in diesem Zusammenhang jedoch darauf, dass etwa zwei Drittel der Tiere, die in den Zoo gebracht werden, eigentlich nichts in einer Auffangstation zu suchen haben. Bei allem Mitleid mit den Kreaturen dürfe man nicht vergessen, dass es sich um Natur handelt.

Zur Galerie Im vergangenen Jahr freute sich der Zoo über 127 883 Besucher, die die 180 Tierarten sehen wollten.

Miriam Weber