Stralsund

Er ist 19 Jahre alt, will seiner Generation „eine Stimme verleihen“ und die SPD ein Stück nach links rücken: Jan-Jacob Corinth. Der Hansestädter ist jetzt zum Vorsitzenden der SPD Stralsund Süd gewählt worden und damit der jüngste Ortsvereinschef der Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern. „Da ist ein Wille zu gestalten in mir“, sagt er über seine Motivation. Er möchte sich stark machen für die unter 30-Jährigen, die in der Politik völlig unterrepräsentiert seien.

Jan-Jacob Corinth hat am Stralsunder Hansa-Gymnasium sein Abitur abgelegt, arbeitete danach ein Jahr in der Pressestelle der SPD-Landtagsfraktion in Schwerin, wohnt jetzt wieder in Stralsund und studiert in Greifswald Politikwissenschaften und öffentliches Recht. Im Mai möchte er zur Kommunalwahl antreten und in die Stralsunder Bürgerschaft einziehen. Sein Engagement hänge aber nicht von Posten oder Ämtern ab, sagt er – obwohl ein Aufstieg in der Partei und eine gewisse Medienwahrnehmung „immer auch schön“ seien. Dass die SPD in Umfragen derzeit immer weiter absackt und bundesweit derzeit nur noch 13 bis 15 Prozent Wählerzustimmung finde, stimme ihn traurig. Wie sich das ändern lässt? „Wir müssen klare Haltung zeigen und den Leuten wieder zeigen, wofür die SPD steht“, sagt er – sei es in der Flüchtlings-, in der Sozialpolitik oder bei anderen Themen. „Andere Parteien wie die Grünen machen das derzeit besser.“

In die Politik zogen ihn nicht zuletzt die zuletzt starken Ergebnisse der Rechtspopulisten. Er selbst sieht sich im linken Flügel der SPD. Die bisherige Ortsvereinschefin der SPD Stralsund Süd, Ute Barthel, ist erfreut über den Generationswechsel an der Spitze: „Mit Jan-Jacob haben wir ein junges neues Gesicht gewählt, das mit Sicherheit frischen Wind in den ganzen SPD-Stadtverband bringt.“ Der frischgebackene Vorsitzende freut sich auf die kommenden Aufgaben: „Die Kommunalwahlen im nächsten Jahr stehen schon vor der Tür und nun geht es darum, die SPD in Stralsund so gut wie möglich auf die Wahl vorzubereiten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich freue mich, meinen Teil dazu beitragen zu können.“

Der Stralsunder SPD-Stadtverband unter dem Vorsitz der Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen hat als Unterorganisationen noch die Ortsvereine Nord (Vorsitz Niklas Rickmann) und Süd (Vorsitz jetzt: Jan-Jacob Corinth).

Thomas Pult