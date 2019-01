Stralsund

Panischer Blick, schnell abspringen und möglichst unauffällig weiterschieben – so reagieren fast alle Fahrradfahrer, denen Polizeihauptmeister Winfried Roock auf seiner Streife durch die Fußgängerzone in Stralsund begegnet. Meist ohne Erfolg. Seit Jahren gilt er als strengster Polizist der Hansestadt und ist berüchtigt dafür, keinen durch die Altstadt brausenden Radler ungeschoren davonkommen zu lassen. Wer nicht von alleine anhält, muss damit rechnen, am Gepäckträger gepackt zu werden. Doch diese Zeiten sind nun vorbei: Roock verabschiedet sich nach 35 Jahren Dienst in den Ruhestand. „Jetzt sind andere dran“, sagt er und freut sich, nun endlich mehr Zeit für Haus, Hof und Familie zu haben.

Eine Besonderheit in Roocks Polizeilaufbahn: Sie endet dort, wo sie auch begann. „Ich war nie woanders als in Stralsund“, erzählt der 60-Jährige. Dass er einmal Polizist werden würde, hätte er früher nicht gedacht. Nach der Schule habe er zunächst eine Ausbildung als Schlosser absolviert. „Doch die Bezahlung war schlecht.“ Ein Freund seines Vaters hätte ihn dazu animiert, auch zur Transportpolizei zu gehen. Das klappte durch zu viel Westverwandtschaft aber erst im zweiten Anlauf – das war 1983. Wann was in seinem Leben geschah, weiß Roock stets genau und erwähnt das auch. 1990, nach der Wende, habe er als Streifenpolizist bei der Wache in der Böttcherstraße angefangen. Dort habe er die wohl schwierigste Erfahrung seiner beruflichen Karriere gemacht.

Tödliche Verletzung

„Es muss der 24. Februar 1992 gewesen sein“, erinnert Roock sich, den Blick starr in den Raum gerichtet. Nur ungern erzähle er davon, wie er einen aus der Forensik geflohenen Gefangenen erschoss. Dementsprechend knapp sind seine Ausführungen. Was danach kam, war ein 37 Monate andauerndes Gerichtsverfahren – wegen fahrlässiger Tötung. Roock sei freigesprochen worden. Doch wie verarbeitet man so ein Erlebnis? „Damals gab es noch keinen polizeipsychologischen Dienst und auch mein Vorgesetzter wollte nicht mit mir reden, um unbefangen zu bleiben.“ Er hätte das alleine durchstehen müssen und das auch irgendwie geschafft.

Seit 2008 ist Roock Kontaktbeamter und dabei vorrangig für den Austausch mit Bewohnern und Betreibern in den Bereichen Langendorf, Grünhufe und Altstadt zuständig. Daneben sei er immer vollwertiger Polizeibeamter geblieben – und stets darauf bedacht gewesen, dass die Verkehrsordnung eingehalten wird. Wie ernst er das tatsächlich nimmt, zeigt sich auf einem kurzen Gang durch die Stralsunder Fußgängerzone. Es dauert keine Viertelstunde, schon hat er zwei Fahrradfahrer mit einem Bußgeld von jeweils 15 Euro bestraft. Dass sie bei seinem Anblick noch vom Rad gesprungen sind, interessiert Roock wenig. „Offensichtlich wissen sie, dass sie hier nicht lang fahren dürfen.“ Diskutiert werde aber trotzdem gern. Immer wieder kämen Sprüche wie „Habt ihr nichts Besseres zu tun?“ oder „Das ist doch Abzocke“.

„Rotfuchs, du Schwein“

Vermissen werde Roock das nicht. „Irgendwann reicht es“, sagt er bestimmt, wohl wissend, dass ihm das Wegschauen trotzdem nicht ganz leicht fallen wird. Fehlen werden ihm außerdem die lustigen Momente – zum Beispiel als ein Motorradfahrer im Dunkeln die Hafenkante übersehen hat und unfreiwillig ein Bad genommen hat oder ein Liebespaar länger als geplant aneinandergekettet war, weil sie die Schlüssel für ihre Handschellen nicht wiederfinden konnten. Auch der ein oder andere Zuruf „Rotfuchs, du Schwein“ werde Roock schmunzelnd in Erinnerung bleiben. Zum Abschied gebe es noch eine große Party – und die 20 Jahre lang getragene Dienst-Lederjacke werde an einen Kollegen weitergegeben, denn diese gehöre heute nicht mehr zur Ausstattung.

Ob Radfahrer in der Stralsunder Fußgängerzone nun künftig aufatmen können, ist ungewiss. „Das muss mein Nachfolger für sich entscheiden“, sagt Roock. Er selbst sei sich aber sicher, dass einige weiterhin abspringen werden, sobald sie ihm begegnen. Denn nicht die Uniform sei entscheidend, sondern sein Ruf – und der bleibt auch im Ruhestand bestehen.

Pauline Rabe