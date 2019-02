Kramerhof/Stralsund

Die Kramerhofer lassen seit Jahren keinen Zweifel daran: Sie wollen die Strelapark-Erweiterung, weil ein Investor – nach OZ-Informationen die Citti Handelsgesellschaft Kiel – in den Startlöchern steht. Und genau deshalb haben sie am Dienstagabend auf ihrer Gemeindevertretersitzung dem lang ersehnten Deal mit Stralsund grünes Licht gegeben. Der Entwurf zur Gebietsänderung besagt: Die Hansestadt bekommt von Kramerhof verschiedene Flächen mit einer Gesamtgröße von knapp einem halben Quadratkilometer – mit Hansedom, einem Großteil der Grundstücke direkt am Strelapark-Gebäude sowie mit dem Areal, auf dem einst die Stadthalle gebaut werden sollte. Im Gegenzug erhält die Gemeinde 2,5 Millionen Euro. Außerdem verpflichtet sich die Stadtverwaltung, einen Bebauungsplan aufzulegen, mit dem die Erweiterung des Strelaparks umgesetzt werden kann. Der Neubau, mit dem das Einkaufscenter vergrößert werden soll, würde dann auf dem Stralsunder Gebiet entstehen. Dafür fließen die Gewerbesteuern des alten Strelapark-Teils (Im Schnitt 600 000 Euro pro Jahr) in die Kramerhofer Kasse.

Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Stralsunder Bürgerschaft, bevor Nachbarn und andere Behörden wie das Amt für Raumordnung angehört werden. Doch auf dem sicher geglaubten Weg sorgte die Hansestadt jetzt noch einmal für einen Dämpfer. Denn wenige Stunden, bevor die Kramerhofer Abgeordneten tagten, hatte die Hansestadt der Verwaltung in Altenpleen eine Änderung des Vertragsentwurfes geschickt. Was dem Finanzausschuss der Bürgerschaft am Dienstag als Tischvorlage zukam, wurde Altenpleen per E-Mail zugesandt. Inhalt sind geänderte Details für den Fall, dass der B-Plan bis 2025 nicht zu Stande kommt.

„Wir hatten keine Zeit mehr, die Änderungen einzuarbeiten. Bei uns gilt die gleiche Kommunalverfassung wie in Stralsund, und die schreibt eine Sieben-Tage-Frist vor. Eine Tischvorlage kam für uns nicht in Frage, denn bei so einem wichtigen Thema muss die Gemeinde auch Zeit haben, das Ganze neu zu bewerten“, sagte die Altenpleener Verwaltungs-Chefin Ines Materna-Braun in der Sitzung. Und Bürgermeister Christian Seide ergänzte: „Wir haben jetzt einen guten Vertragsentwurf, mit dem wir leben können. Ich sehe da keinen Gewinner und keinen Verlierer. Es geht einzig um die Entwicklung unserer Region.“ Man habe eine finale Endfasssung, und bei der bleibe man erst einmal.

„Das ist schon eine merkwürdige Entscheidungsfindungskultur in der Hansestadt“, so der Abgeordnete Andreas Könning und sagte weiter: „Wir hatten die Kernpunkte fest. Sicher kann es bei einer Gesamtfläche von rund 449 000 Quadratmetern bei einzelnen Flurstücken immer noch mal kleine Änderungen geben, weil wir erst einmal von unserem Kataster ausgegangen sind. Aber das sind Details, die man dann klären kann.“

Dass die Kramerhofer Abgeordneten am Dienstagabend etwas verstimmt auf den neuesten Vorstoß der Hansestadt reagierten, hat weniger inhaltliche Gründe, denn die jetzt vorgeschlagenen Rückfall-Klausel-Bedingungen brächten auf den ersten Blick eher keine Nachteile für Kramerhof, vermutete Andreas Könning, wollte das aber noch genau prüfen. Vielmehr ist es der Umgang miteinander, der die Vertreter des Gemeindeparlaments störte. „Wenn soweit eigentlich alles klar ist und man hat dann noch eine Änderung, dann kann doch die eine Verwaltung mit der anderen mal Kontakt aufnehmen und sowas auf Augenhöhe klären“, fand Ines Materna-Braun. Und ein Abgeordneter schob verärgert hinterher: „Die behandeln uns wie die letzten Dorfdeppen.“

Warum kamen jetzt so kurzfristig Änderungswünsche aus Stralsund? „Die Verhandlungen über den Gebietsänderungsvertrag sind ein laufender Prozess. Dabei ist es normal, dass es unter Einbeziehung städtischer Ämter und der zuständigen Gremien bis zum Vertragsabschluss noch zu Änderungen kommt“, heißt es aus der Pressestelle der Stadtverwaltung. Mit den von Seiten der Stadtverwaltung eingebrachten Änderungen solle insbesondere sichergestellt werden, dass Stralsund aus dem Vertrag keine unzumutbaren Nachteile entstehen, „falls wider Erwarten die Planungsabsichten zur Erweiterung des Strelaparks nicht zum Tragen kommen sollten.“

Und wie geht’s nun weiter: Der Gebietsänderungsvertrag wird weiter verhandelt, zum Beispiel heute im Stralsunder Bauausschuss. Aber auch die Kramerhofer Abgeordneten müssen in der nächsten Sitzung über die neue Fassung abstimmen.

Ines Sommer