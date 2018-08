Stralsund

Ausgerechnet Tom Stübe blockte am Sonnabend den entscheidenden Angriff von Ray Gonschorek im Finale des 5. SVV Beachcup. Beim Stand von 14:11 im zweiten Satz holte der Stralsunder zum Schlag am Netz aus, doch der Ball prallte von den Händen von Stübe ins Feld von Ray und Jörn Gonschorek zurück. Bei den Turnieren der Landesmeisterschaft MV kämpfen Ray Gonschorek und Tom Stübe gemeinsam um Wertungspunkte, doch beim Strandvolleyballcup des Stralsunder VV verwies Stübe seinen Meisterschaftspartner mit seinem Block auf den zweiten Platz. Gemeinsam mit Toni Schneider feierte der Schlaks Gold.

Zur Galerie Beim 5. SVV Beachcup unterliegen die Gonschorek- Brüder knapp. Wildcats-Triumph bei den Damen.

Ergebnisse Frauen 1. Kirstin Sparr/Sabrina Dommaschke 2. Daniela Giester/Rica Göppert 3. Andrea Grasmann/Anne Köster Männer 1. Toni Schneider/Tom Stübe 2. Ray Gonschorek/Jörn Gonschorek 3. Robert Müller/Johannes Hofmeister

„Gerade überwiegt der Frust über das verlorene Finale und die vielen Fehler, die wir gemacht haben“, gestand Ray Gonschorek nach Spielende. Bruder Jörn zeigte sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden: „Vor Turnierbeginn hatten wir auf das Halbfinale gehofft. Es waren viele gute Leute beim Cup.“

Bei den Frauen triumphierte das Wildcat-Duo Sabrina Dommaschke/Kirstin Sparr. Die Damen des 1. VC Stralsund gewannen das Endspiel gegen Daniela Giester und Rica Göppert in zwei Sätzen. „Wenn man im Finale steht, will man es auch gewinnen“, meinte Dommaschke, die aber nicht von einem Favoritensieg sprechen wollte: „Kann sein, dass wir durch unsere Leistungen in der Halle als Favoriten galten, aber ich sehe das nicht so. Wir sind keine aktiven ’Beacher’ mehr, und hier waren einige Teams, die wir nicht einschätzen konnten.“ Auch wenn Sparr und Dommaschke in der Sommerzeit mittlerweile kürzertreten und die freien Wochenenden zwischen den Zweitliga-Spielzeiten genießen, wollten sie sich die Teilnahme am Turnier vor der Haustür nicht nehmen lassen. „Der Beachcup ist super! Es wird an nur einem Tag gespielt, wir hatten keine Anreise, und die Organisation ist toll“, so Sparr.

SVV-Mann Hannes Bubolz, der den Cup gemeinsam mit vielen Helfern organisierte, freute sich ebenso über das gelungene Event: „Die Leute hatten Spaß, und wir konnten erstmals Playershirts anbieten.“

Für die Shirts hob die Orga-Crew eigens einen neuen Slogan aus der Taufe: Strala Playa. „Eigentlich wollten wir Stralibu Beach auf unsere Shirts drucken, doch der Name ist geschützt“, bemerkt Bubolz mit einem Grinsen. Einziges Manko des Turniers: die Teilnehmerzahl. Der Abteilungsleiter für Beachvolleyball gestand, dass die Turniergröße mit 16 Herren- und neun Damenteams nicht ausgereizt war.

Das geplante Quattro-Turnier fiel mangels Startern komplett aus.

Trotzdem: Der Beachcup soll weiter wachsen. „Nächstes Jahr wollen wir noch größer werden, mit mehr Sponsoren“, hofft Bubolz. Sogar die Eingliederung des Turniers in die Landesserie ist angedacht. Und das scheint realisierbar. Nur die Sandqualität müsste verbessert werden. Gerade der Abschnitt zwischen Betonplattenweg und Wasser ist zu grobkörnig. „Die Infrastruktur und das Material sind vorhanden. Vielleicht bekommen wir im Zuge der Umgestaltung des Strandes auch neuen Sand“, blickt Karsten Triebe voraus.

Sollte die Eingliederung des Turniers in die MV-Serie klappen, würde die Meisterschaft erstmals seit über 15 Jahren wieder nach Stralsund zurückkehren. Die Aufwertung des SVV-Cups wäre nicht nur für Spieler, sondern auch für Zuschauer attraktiv. „Toll, dass Beachvolleyball wieder erstarkt in der Hansestadt“, freute sich Jörn Gonschorek.

Horst Schreiber