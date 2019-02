Stralsund

Weniger Unterricht, weniger Hausaufgabenbetreuung und weniger Sozialarbeit – Informationen über personelle Schwierigkeiten in vielen Bereichen bereiten den Eltern der Stralsunder Diesterweg-Schule Sorgen (die OSTSEE-ZEITUNG berichtete.) Mit den Problemen befasste sich inzwischen auch die Stralsunder Bürgerschaft. Doch für einen klaren politischen Arbeitsauftrag fand sich keine Mehrheit. Dafür muss die Lehrkraft, die den Ball ins Rollen brachte, nun mit Konsequenzen rechnen.

Genug Stellen, zu wenig Bewerber

Die Fraktionen Bürger für Stralsund und CDU/ FDP hatten in der Bürgerschaft zunächst gemeinsam gefordert, dass Bürgermeister und Bürgerschaftspräsident beim Bildungsministerium intervenieren und eine ausreichende personelle Ausstattung „an der Diesterweg-Schule, aber auch an den anderen Schulen“ einfordern sollen. Dochdie CDU schwenkte in der sitzung selbst auf einen anderen Kurs. „Ich verstehe die Aufregung und die Intention“, betonte Fraktionsmitglied Ann Christin von Allwörden. Die Forderung nach zusätzlichen Personalstellen würde das Problem aber nicht lösen. „Wir bekommen auf die offenen Stellen nun mal keine Bewerber mit den passenden Fächerkombinationen. Deswegen zielt der Antrag in die falsche Richtung“, so von Allwörden, die als Landtagsabgeordnete auch Teil der Regierungskoalition in Schwerin ist.

Im konkreten Fall habe sie sich auch mit der Schulleitung der Diesterweg-Schule, dem Schulamt in Greifswald und dem städtischen Schulsenator Holger Albrecht auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Der Wegfall eines Informatik-Kurses sei nur eine kurzfristige Übergangslösung gewesen. Nach den Ferien gehe alles wieder seinen normalen Gang. Bei der Sozialarbeit gebe es überhaupt keine Probleme. Die Kritik der Eltern, die Berichterstattung, der Antrag ihrer Brügerschaftskollegen – all das sei letztlich übertrieben. „Es wundert mich nicht, dass die Schule jetzt beschwichtigen will. Man weiß ja, wie Lehrer und Schulleiter in solchen Fällen unter Druck gesetzt werden. Fakt ist, 126 Stunden pro Monat fallen weg. Und das regt die Eltern auf“, sagt Michael Philippen. Der Vater eines Diesterweg-Schülers hatte als Mitglied der Fraktion Bürger für Stralsund den Antrag vorbereitet.

Wer trägt die Verantwortung?

Dass an der Diesterweg-Schule zuletzt Personal abgebaut wurde, sei generell nicht zu beanstanden, so von Allwörden. „Man kommt dort von einem überdurchschnittlichen Niveau, derzeit werden die Lehrerstunden der einzelnen Schulen kreisweit angeglichen“, erläuterte sie in der Bürgerschaftssitzung. Die Mehrheit folgte am Ende ihrem Gegenantrag, der darauf abzielte, dass sich nun der Bildungsausschuss damit befassen soll. Dort soll Schulrätin Ilona Vierkant zwar Rede und Antwort stehen, die Erwartungen bei Michael Philippen sind allerdings überschaubar. „Da weiß man ja, was rauskommt", schimpft er und ärgert sich, dass von Allwörden von einem Luxus spricht, den die Schüler der Diesterweg-Schule nun nicht mehr bekommen könnten. „Wir reden jeden Tag und überall von besserer Bildung und dann werden Stunden gestrichen? Das passt einfach nicht zusammen.“ Es sei offensichtlich, dass von Allwörden versuche, das Problem klein zu reden. „Dass es im Land zu wenig Lehrer gibt, ist lange bekannt, aber niemand will die Verantwortung für das Problem übernehmen“, so Philippen.

Diskussionsstoff lieferte aber noch eine andere Bemerkung der CDU-Politikern. Sie hatte in ihrer Rede den Lehrer kritisiert, der mit seinem Schreiben an die Eltern das Problem öffentlich gemacht hatte. „Das hätte er nicht tun dürfen“, so von Allwörden. In dem Zusammenhang stelle sich nun auch die Frage nach disziplinarischen Maßnahmen. In einem Brief an die Eltern hatte der Klassenlehrer unter anderem geschrieben: „Eine vollständige Unterrichtsversorgung aller Klassen ist trotz Mehrarbeit nicht mehr möglich.“ Die Entwicklung sei „besorgniserregend“. Dass der Mann nun abgestraft werden soll, kann Philippen wiederum nicht nachvollziehen.

Ines Sommer und Carsten Schönebeck