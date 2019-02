Stralsund

Die Bewohner von Devin sind nach dem Sturmtief „Zeetje“, das Anfang Januar über den Norden hinwegzog, besorgt. Nicht an der offenen Ostseeküste, sondern am Sundufer in Devin hat das Sturmtief die schlimmsten Schäden innerhalb der vergangenen drei Jahre. Nach Angaben von Stephan Bogusch, dem Abteilungsleiter für die Bereiche Straßen und Stadtgrün der Hansestadt, handelt es sich dabei um kleinere Uferabbrüche an den Steilküstenabschnitten vor und hinter dem Park sowie im Bereich der Gartensparte am Boddenweg. Anwohner Michael Brandt befürchtet aber, dass in Zukunft bei Unwettern, wie diesem, nur noch größere Schäden entstehen könnten.

Der Strand Devins ist an sonnigen Tagen sehr gut besucht. Nicht nur bei den Bewohnern des Stadtteils, auch bei Touristen und Spaziergängern ist der Strand direkt am Sund zu jeder Jahreszeit beliebt. Doch jetzt rückt das Wasser auch dem nahe gelegenen Ostseeküstenradweg und den Schrebergärten dort immer näher. Stück für Stück trägt das Wasser ganze Teile der Steilküste ab. Steine, Brocken und Geröll machen das Betreten zunehmend schwieriger. Der Strand ist heute lediglich durch eine steile Stahltreppe zu erreichen. Die anderen drei Aufgänge zum Strand wurden erst kürzlich, nach dem jüngsten Hochwasser, das dort ebenfalls bereits Zerstörungen hinterließ, gesperrt. Die Bewohner und Gartenbesitzer Devins sind besorgt, dass es nun nicht mehr lange dauern würde, bis auch der Radweg wegbricht.

„Im Sommer kommen viele Gäste an den Strand. Unter anderem auch Familien mit kleinen Kindern, die dort spielen und herumtoben. Man weiß ja nie, was passieren kann. Meiner Meinung nach, ist das nach diesem Sturm viel zu gefährlich“, sagte Michael Brandt. Der Rentner besucht den Strand täglich, um seinen Hund auszuführen.

Die Unwetter haben auch schon in den vergangenen Jahren für Probleme gesorgt. Immer wieder hinterließen sie ihre Spuren und sorgten dafür, dass die Küste weiter abbrach. Bisher engagierten sich die Anwohner ihrer Freizeit persönlich, um die Sicherheit und die Attraktivität des Strandes zu erhalten. Jetzt ist es ihnen zu viel. Brandt: „Dieses Gebiet wurde schon länger etwas stiefmütterlich behandelt. Die Anwohner Devins und der Umgebung sind die einzigen, die etwas gegen den Zerfall und die Verwahrlosung des Strandes unternehmen. Das einzige was die Stadtverwaltung Stralsund unternimmt, ist Warnschilder und Absperrungen aufzustellen. Wir können nicht mehr alles alleine machen.“

Peter Koslik von der Pressestelle der Stadtverwaltung betont dagegen: „Im Jahr 2007 wurden im Zuge der Strandaufschüttung Uferbefestigungen im Bereich der Jugendherberge gebaut. Dort hat das diesjährige Hochwasser nur zu geringen Schäden, in Form von Sandverlagerungen, geführt“. Weiterhin führt Koslik aus, dass der Strand regelmäßig im Auftrag der Stadtverwaltung gereinigt werde. Auf der Höhe des Deviner Parks und im Bereich des Strandbades sei eine Gefährdung nicht anzunehmen. Bereiche wie der Strandabschnitt beim „aktiven Kliff“ seien wegen der Einsturzgefahr beziehungsweise umstürzenden Bäumen durch das Aufstellen von Warnschildern gesperrt worden. Die entstandenen Schäden würden erfasst und durch Mitarbeiter des Bauhofs oder beauftragter Firmen beseitigt.

