Stralsund

Nein, die Lust am Projekt hat Investor Frank Muhsal nicht verloren, sonst wäre er wohl kaum aus Waren angereist. Aber es klingt manchmal schon frustriert, was er am Sonntagmorgen in Andershof äußert. Dorthin hatten zunächst die Stralsunder Grünen, dann auch Muhsal selbst zum Vor-Ort-Termin mit Forstamtsleiter Andreas Baumgart eingeladen. Dessen Behörde stellt sich gegen das Bauvorhaben auf der rund 1,2 Hektar großen Fläche unter anderem einen Supermarkt mit zugehörigem Parkplatz zu errichten. Viele waren gekommen, um sich zu informieren. Noch mehr, um ihre Meinung zu sagen. Bei rund 100 Teilnehmern hatten es die Redner und Moderator Jürgen Suhr (Grüne) gelegentlich schwer, akustisch durchzudringen.

Dabei war es eine teils laute Debatte, die da zwischen Birken, Zitterpappeln und Salweiden geführt wurde. Suhr musste immer wieder eingreifen, forderte dazu auf, ausreden zu lassen. Das begann schon bei der Frage, ob es sich bei dem Gelände überhaupt um einen Wald handelt. „Ganz ohne Zweifel“, betonte Forstamtsleiter Baumgart. Seit dem Abriss von Garagenkomplexen vor rund zwölf Jahren hätten sich Pflanzen und teils geschützte Tierarten den Raum zurückerobert. „Rechtlich mag das ein Wald sein, aber mein Empfinden als normaler Bürger ist ein anderes“, betonte wiederum Muhsal. Allerdings, räumte er ein, habe er beim Kauf des Geländes vor einigen Jahren gewusst, dass ein Teil davon als Wald gilt – mit allen rechtlichen Konsequenzen.

Viele Worte für die gleiche Sache

Einzelne Bäume stehen dort bereits seit 30 und mehr Jahren. Der Großteil ist deutlich jünger. Quelle: Carsten Schönebeck

Wald, Gestrüpp, Wildwuchs – es wurde um Worte und ihre Bedeutung gerungen. „Unland“, nannte es Anwohner Hans-Joachim Wulf. „Es wäre angebracht hier einen Supermarkt zu bauen. Das Gelände war über Jahrzehnte bebaut. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt schützen muss“, sagte er. Andere wiederum betonten die Bedeutung von Wald-Flächen innerhalb der Stadt. Naturschutz, Lärmschutz, Naherholung, Umweltbildung für Kinder, Speicherkapazitäten für Wasser – fielen als Stichworte. „Beim Waldschutz geht es immer um den Menschen“, betonte Baumgart.

Kita, Seniorenresidenz und Supermarkt sollen nach dem Willen des Investors entstehen – dafür müssten nach jetzigem Stand etwa 80 Prozent der Fläche gerodet werden. Der Konflikt dreht sich vor allem um den Bau der Discounter-Kette Aldi. Die wird ihre Filiale im Einkaufszentrum weiter südlich schließen und sucht nach einem neuen Standort in Andershof. Die Stadtverwaltung attestiert dem Bereich eine Versorgungslücke und befürwortet den Neubau. Beim Forstamt wägt man anders ab. „Ginge es nur um die Kita, wären das gar kein Problem. Da sehen wir durchaus den dringenden Bedarf“, betont Baumgart.

Schwerer Weg zum Kompromiss

Andreas Baumgart (l.) und Fred Muhsal suchen nach einem Kompromiss zwischen wirtschaftlichen Interessen und Waldschutz. Quelle: Carsten Schönebeck

Der Vorschlag, die Bauvorhaben einzeln zu betrachten, kam für den Eigentümer allerdings nicht in Frage. „Es entstehen Kosten für die Erschließung des Geländes. Strom, Wasser Gas, diese Dinge eben“, erläutert er. Das müsse sich am Ende wirtschaftlich rechnen und mit einer Kita allein, sei das nicht gegeben. Beide Seiten betonten, es gebe eine konstruktive Zusammenarbeit. Baumgart hofft weiterhin auf einen Kompromiss. "Ich glaube, dass solche Veranstaltungen dabei helfen können“, sagte er. Mushal gab sich skeptischer: „Wir haben in den vergangenen Monaten viele gemeinsame Ideen entwickelt.“ Am Ende sei aber keine davon tragfähig gewesen.

Nach rund zwei Stunden Debatte wurde auf Drängen eines Zuhörers gar unter denen abgestimmt, die so lange durchgehalten hatten. „Ein Meinungsbild per Handzeichen“, nannte es Jürgen Suhr. Roden oder nicht? Das Ergebnis: Nicht eindeutig. Immerhin glaubten beide Seiten hinterher, in der Mehrheit zu sein. „Wichtig ist, dass alle, die hier waren jetzt mehr Informationen haben, als vorher“, so Suhr. Gleichzeitig sei es für seine Fraktion wichtig gewesen, die Argumente der Bürger zu hören, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wann es zu einer Abstimmung in der Bürgerschaft kommt, ist noch unklar.

Carsten Schönebeck