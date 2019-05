Stralsund

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) hatte den diesjährigen Tag der Arbeit unter das Motto gestellt: „ Europa. Jetzt aber richtig“. Zur Maifeier im gut besuchten Bürgergarten griff Volker Schulz gestern dieses Thema auf. „Wir brauchen ein starkes Europa und dazu haben die Gewerkschaften noch Forderungen“, erklärte der Regionsvorsitzende Vorpommern des DGB mit Blick auf einen noch immer nicht einheitlichen und fairen Mindestlohn in der EU. Schulz zog in seiner Rede einen Bogen von Europa über die anstehenden Kommunalwahlen bis hin zu sozialen Themen.

Der Gewerkschaftsfunktionär forderte die Anwesenden auf, ihre Stimme am 26. Mai bei den Wahlen zu Bürgerschaft und Kreistag Vorpommern-Rügens den demokratischen Parteien zu geben. Er rief dazu auf: „Prüfen sie die Kandidaten zuvor in einer der noch anstehenden Wahlveranstaltungen.“

Volker Schulz legte den Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit: „Bezahlbarer Wohnraum ist Daseinsfürsorge.“ Der Gewerkschafter sieht hier die Politik in der Pflicht, sozialen Wohnungsbau zu fördern. Das schaffe Arbeitsplätze und die Basis für sicheres Wohnen. Zudem stellte Schulz klar, dass der DGB sich für mehr Arbeitsplätze mit Tarifbindung stark machen werde. Die Voraussetzungen dafür seien angesichts voller Auftragsbücher gut. „Starke Gewerkschaften wie die IG Metall können viel ausrichten“, erklärte Vorpommerns DGB-Chef mit Blick auf die einstige Volkswerft. Für Schulz sind die neuen Werftbesitzer: „Ein Glücksgriff für Stralsund.“ Es gehe bergauf mit dem Schiffbau und die Kaufkraft in der Hansestadt steige.

Das Thema Tariflohn beschäftigt auch Thomas Krüger. Der Chef der SPD-Fraktion im Schweriner Landtag hatte sich unter die Gäste der Maifeier gemischt. „Für die Einführung des Mindestlohns hat die SPD viel geleistet. Anständige Tarife müssen Gewerkschaften und Unternehmern aushandeln“, erklärte Krüger und sprach sich dafür aus, dass noch mehr Arbeitnehmer den Gewerkschaften dabei den Rücken stärken, indem sie Mitglied werden.

Für Bert Linke, Betreiber des Bürgergartens, war es die zweite Maifeier auf seinem Treffgelände am Knieperteich. „Das kann gerne eine Tradition werden“, so Linke erfreut über den Zuspruch. Damit dieser anhält, hat Bert Linke ein Konzept entwickelt, das die Stralsunder unkompliziert in Kontakt bringen soll. Dazu zählen die „Montagstreter“, kostenlose Ausflüge für Familien mit Tretbooten auf dem Teich ebenso, wie das Angebot, in Gemeinschaft zu grillen. „Wer möchte, kann Steak und Wurst von zu Hause mitbringen und hier auf den Rost legen.“

Jörg Mattern