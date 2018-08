Stralsund

Abends noch ein Bier und dann mit dem Taxi nach Hause – das funktioniert in Stralsund fast gar nicht mehr. Nur wenige Unternehmen lassen ihre Autos nachts noch durch die Hansestadt fahren. „Das lohnt sich nicht. Ich kann keinen Fahrer rausschicken, der in der ganzen Nacht nur 40 Euro einbringt“, sagt Olaf Krause vom gleichnamigen Taxiunternehmen. Die Branche befinde sich in Stralsund aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in einer Krise. „Viele haben bereits aufgegeben. Wir gehören zu den letzten Verbliebenen“, sagt Krause. Erst Ende 2017 wurde die traditionsreiche Stralsunder Taxigenossenschaft abgewickelt, weil immer mehr Mitglieder ausgetreten waren.

Für die Bewohner bedeutet das Einschränkungen. Der Stralsunder Hartmut Schröder (64) hat kürzlich versucht, nach einer Feier eine Fahrt für seine Gäste zu organisieren – vergeblich. „Am Ende hat meine Frau alle nach Hause gefahren.“ So einen Taxi-Mangel habe er das letzte Mal zu DDR-Zeiten erlebt.

Die Firmen sind laut dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der für die Vergabe der Konzessionen zuständig ist, nicht verpflichtet, die ganze Nacht zur Verfügung zu stehen. Sie können ihre Schichten selbst einteilen.

Alexander Müller